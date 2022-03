Em parceria com a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan), a Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, através do Centro de Referência de Assistência Social Norte (CRAS), promoveu uma roda de conversa sobre a Saúde Integral da Mulher na última quarta-feira, 16.

Durante a manhã, as participantes da conversa receberam orientações sobre a importância dos cuidados com a Saúde Integral da Mulher em todas as suas etapas de vida com enfoque na prevenção ao Câncer de Colo de Útero, incluindo a realização de exames preventivos, vacinação contra HPV, utilização de preservativo nas relações sexuais e hábitos de vida mais saudáveis.

CRAS promove roda de conversa sobre a Saúde Integral em parceria com a Aapecan

As profissionais abordaram temáticas de prevenção ao Câncer, como a alimentação balanceada, prática de exercícios físicos e redução dos fatores de risco, como tabagismo e álcool em excesso. Ainda, a manhã contou com participação das consultoras Mary Kay, que abordaram a autoestima e autocuidado da Mulher.

Aapecan em Alegrete

A Aapecan oferece acompanhamento social, psicológico, jurídico e nutricional para usuários com diagnóstico de Câncer. Atualmente, a Associação atende usuários residentes de Alegrete, sendo quatro na Unidade Santa Maria e 37 na Unidade Uruguaiana.

Ainda, a instituição oferece apoio a pessoas que necessitam realizar o tratamento oncológico fora do município, utilizando a Casa de Apoio, que disponibiliza hospedagem, quatro refeições diárias e transporte até o local do tratamento para usuários e seus acompanhantes. Além de Santa Maria e Uruguaiana, a Aapecan está presente em mais 12 cidades do Rio Grande do Sul. Mais informações sobre as atividades da Associação podem ser consultadas pelo site www.aapecan.com.br.