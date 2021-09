CRBM amplia a cobertura de radar móvel em Alegrete

Share on Email

A fiscalização com o Radar móvel será feita em locais específicos da VRS 806 (Estrada do Caverá), visando coibir o excesso de velocidade naquela localidade.



De acordo com o Comandante local, Sargento Arlã, devido a reclamações de excessos de velocidade por parte dos motoristas e aumento significativo de acidentes nesse trecho, dentre eles, a colisão frontal entre um caminhão e caminhonete, que restou em uma vitima fatal, levou o comando a realizar estudo prévio para aplicação da fiscalização, conforme determina a legislação em vigor.

De acordo com o que estabelece o Código de trânsito Brasileiro (CTB), o limite máximo de velocidade nas estradas, no caso VRS 806, é de 60 KM/h com tolerância de 7km/h.



Ainda, como prevê a legislação, a lista com a localização dos radares móveis nas rodovias estaduais está disponível no site do Comando Rodoviário da Brigada Militar.

Basta o motorista acessar o portal e posterior na aba “serviços online” irá encontrar o trecho onde pode existir fiscalização com o radar móvel – destacou o policial rodoviário.