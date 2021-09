CRBM realiza conscientização na Semana Nacional do Trânsito

O Comando Rodoviário da Brigada Militar, através dos Policiais Militares do 3º Pelotão Rodoviário de Alegrete, realizaram operações alusivas a Semana Nacional do trânsito (SNT). O trabalhou na RSC 377, Km 398, em frente ao Posto Policial teve a temática “Um cuidado a mais, um acidente a menos”.

Prevista no Artigo 326 da Lei nº 9.503 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB) a SNT é comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro.

Nesse período, são realizadas ações em todo País com objetivo de conscientizar todos os envolvidos no dia a dia do trânsito, sejam eles motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas ou pedestres.

A SNT 2021 traz o tema das campanhas Educativas para este ano: “No trânsito, sua responsabilidade, salva vidas”, conforme elencado na página do Ministério da Infraestrutura do Governo Federal.

As ações dos Policiais Rodoviários Estaduais, buscou a conscientização dos motoristas na importância da boa prática no trânsito, com ênfase na direção defensiva, visando assim, a redução do número de acidentes e consequentemente a preservação de vidas.

O evento teve a integração dos órgãos da Segurança Pública do Município, Policia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria de segurança e mobilidade urbana, Guarda Municipal e Comando Ambiental – 2 GPA de Alegrete, com abordagens a veículos e distribuição de panfletos.

Também contou com a exposição de um veículo acidentado, com objetivo de conscientizar os usuários da rodovia em proporcionar um trânsito mais seguro.

Por: Sgto Arlã- comandante do grupo local