CREA está analisando possíveis irregularidades na estrutura do sambódromo de Alegrete

Lulo José Pires Correia- inspetor chefe do CREA em Alegrete, informa que já estiveram no local com profissionais de fora. Eles fizeram o levantamento fotográfico e os dados estão na Câmara Especializada de Engenharia Civil.

-Nossa função é fazer o que requer esta questão e nosso objetivo é conferir segurança a todos. Porém, só teremos algo mais apurado na próxima semana, explicou.

Serão cinco módulos e 143 camarotes que vão ser entregues na obra do Sambódromo da Avenida Inácio de Campos de Menezes.

Entramos em contato com a Assercal para saber sobre a situação desta obra e até o momento da postagem não obtivemos retorno.