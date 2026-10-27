CREA-RS realiza operação de fiscalização em 114 condomínios verticais de Alegrete

Entre os dias 21 e 23 de outubro, o CREA-RS promoveu a Operação Chave de Ouro em Alegrete. A ação fiscalizou 114 condomínios verticais, com foco na verificação dos registros profissionais e da atuação de responsáveis técnicos em serviços de manutenção e inspeção predial. Foram gerados 111 Termos de Requisição de Documentos e Providências (TRDP), onde é dado um prazo de dez dias para a entrega de documentações solicitadas no momento da fiscalização.

Durante a operação, os agentes fiscais verificaram a regularidade das atividades técnicas, buscando garantir o cumprimento da legislação vigente e contribuir para a segurança das edificações e da sociedade.

Entre os principais itens verificados, estão as RTs da manutenção de ar condicionado, com foco em equipamentos que fazem parte de um sistema climatizado em áreas de convivência; manutenção preventiva de elevadores e cercas elétricas; do sistema de proteção contra descargas atmosférica; da manutenção de estabilidade estrutural de marquises; assim como dos laudos de inspeção predial, de estanqueidade da central de gás; a manutenção preventiva e corretiva dos elevadores; a inspeção da rede de distribuição das tubulações (GLP), PPCI, responsável técnico ETE, PMOC.