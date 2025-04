Crematório Regional da Angelos Oeste marca novo avanço para a cidade e região

O evento de inauguração contou com a presença de diversas autoridades locais e membros da comunidade.

Durante a cerimônia, os convidados acompanharam discursos que destacaram a relevância do novo empreendimento para a população, ressaltando o compromisso da Angelos em oferecer serviços de excelência e em constante evolução em toda a região.

Um marco para o setor funerário



A construção do Crematório Regional da Angelos Oeste está loca na cidade de Uruguaiana e representa um avanço significativo na área funerária, proporcionando às famílias mais uma opção digna e respeitosa para a despedida de seus entes queridos. Com equipamentos de última geração e um ambiente projetado para oferecer conforto e acolhimento, o novo crematório atende a uma crescente demanda por esse tipo de serviço na região.

O prefeito de Uruguaiana Carlos Delgado destacou em seu discurso a importância da inovação no setor e elogiou a iniciativa da Angelos. “Este crematório representa um passo importante para nossa cidade. É um serviço essencial que agora está mais acessível para a nossa população, com qualidade e respeito”, afirmou.

Compromisso com a inovação e qualidade

Com um histórico de excelência, a Angelos reafirma seu compromisso em oferecer serviços de alta qualidade e inovadores. O crematório demonstra a preocupação da empresa em acompanhar as mudanças e necessidades da sociedade, proporcionando um atendimento cada vez mais humanizado, acolhedor e eficiente.

Angelos Oeste – Por você, sempre.