Cresce a demanda dos motoristas de aplicativo nos dias de chuva

Um segmento que se agita com essas precipitações é o de aplicativo de mobilidade urbana que é responsável por transportar um número elevado de pessoas.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Ao longo dos dias, é corriqueiro observar motoristas realizando seu trabalho nas ruas de Alegrete. Porem, nos dias de chuva, essa demanda cresce em até 30% e sendo considerado os dias de maior movimento entre os servidores.

Bruno Silva, trabalha há bastante tempo com aplicativo de mobilidade urbana e relatou à reportagem do PAT que os dias de chuva são os de maior movimento dentro da plataforma.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

“Eu começo a trabalhar nos dias normais, 7h da manhã, porém, nos dias chuvosos, começo mais cedo, pois tem muita gente que vai pra indústria, quartel e outras empresas e isso acaba por gerar ainda mais corridas pra gente que está na linha de frente”, completou o motorista.

Mateus Morais, gestor do Rota 77 destacou que o movimento é bem intenso nestes dias de chuva e número de corridas é acrescido em até 50%.”O crescimento é bem expressivo, nossos motoristas costumam realizar muito mais corridas ao longo do dia, logo, são dias que os servidores mais ganham no decorrer do período”, destacou o gestor.