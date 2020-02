Cresce número de participantes para a descida dos Blocos de Carnaval

A descida dos blocos, este ano, promete ser ainda maior do que o ano passado devido ao trabalho que as malharias estão fazendo na confecção de camiseta de blocos, disse uma das organizadoras do evento, Maysa Moreira. O evento é realizado pelas empresas patrocinadoras com apoio da Prefeitura.

Até agora, 35 blocos estão confirmados, mas ela credita que haverá mais porque muitos estão se organizando e chegam na hora.

O evento movimenta o Carnaval de Alegrete com os blocos organizados que se reúnem e participam da descida, sendo cada dia em um local.

Conheça o itinerário da descidas do bloco no Carnaval de 2020

Dia 23/02 concentração no posto primeiro a partir das 21h , as 22h30min. sai do posto em direção à Barão do Amazonas frente à Cabanha de Carnes.

No dia 25/02, a concentração será em frente ao posto primeiro a partir das 21h , saída às 22h30min em direção à praça Getúlio Vargas em frente ao Guitas Bar.

Dia 24/02 concentração em frente ao Posto Primeiro a partir das 21h , as 22h30 saída do posto em direção à rua Venâncio Aires em frente ao Tio Bola.

Dia 22/02 concentração a partir das 21:00 no posto primeiro da Bento Manoel , as 22:30 sai do Posto, puxado pelo trio elétrico até à rua Barão do Amazonas em frente ao Dom Black .