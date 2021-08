Mesmo com todas as dificuldades iniciais superaram as ausências, os medos e os percalços com muito trabalho.

Esse foi um pequeno resumo do que vem a seguir com a história de vida da brasiliense que tem a alma alegretense, Paula Barros de Sousa.

Crescer na vida é uma questão de determinação e foco



Aos 33 anos ela está fazendo Mestrado em Educação, mas suas lutas vêm desde bem pequena ao acompanhar a mãe nas faxinas e, mais tarde o pai em eventos.



O que “salta aos olhos” é o sorriso leve e a determinação de Paula, filha do vigilante Paulo Afonso de Sousa e da garçonete Erlinda Barros de Sousa, ela tem somente um irmão Patrick Barros de Sousa.

Para iniciar a entrevista, Paula disse que a mãe, alegretense, foi morar com uma família pra estudar e mais tarde, acabou viajando para Brasília na companhia da família, onde conheceu o esposo – cearenses Paulo Afonso se casaram e tiveram os dois filhos.

Em 1994, A mãe Erlinda por motivos familiares e de saúde juntamente a seu esposo resolveram vir para Alegrete onde a luta teve um recomeço, cuidar do pai doente, conquistar um lar e encontrar oportunidades de trabalho.

Paula lembra que a mãe sempre trabalhou em serviços gerais e faxina. Já o pai também atuava no comércio e trabalhava de garçom, segurança e tudo o que surgia. Ela ficava responsável por cuidar do irmão e recorda que isso era algo que desempenhava com muita dedicação.

Quando pequena, muitas vezes foi com a mãe nas faxinas onde era ela quem tirava o pó, varria e fazia algumas outras tarefas leves, até que passou a acompanhar os pais nos eventos conforme a necessidade a família toda sempre esteve unida.

Ela sorri ao dizer que já fez de tudo, trabalhou em lojas, farmácias, salão de beleza, foi manicure, atendente, garçonete, segurança e muitas outras atividades. O importante foi sempre ter um trabalho o que na família dela é algo comum ter no mínimo um salário fixo e mais os “extras”, pois todo esse esforço rendeu à família a tão sonhada casa própria, carro, moto e passeios, entre outras realizações.



“Sempre falo que sou grata pelos trabalhos nos eventos, pois com eles nossos esforços trouxeram resultados.

Quando criança nunca nos faltou o básico, mas era isso, dentro de uma realidade equilibrada onde aprendemos muitos valores. Por esse motivo, jamais tivemos vergonha de exercer qualquer função. Eu e meu irmão inclusive colocávamos refrigerante, cerveja e água em caixas de isopor em período de Campereada/ Exposição/ Remate e vendíamos dentro do Parque Dr. Lauro Dornelles”.

E foi com toda essa determinação que eu me formei, já adulta em Pedagoga pela UERGS/Alegrete, depois passei por dois cursos de pós-graduação e agora Mestranda também pela UERGS, mas agora em Osório/Litoral Norte do estado.

Mas tudo sempre com muito trabalho. Paula também comenta que quando terminou o ensino médio não passava em sua cabeça realizar um curso superior e que quando via Enem ingressou na Universidade levou o pai querer realizar este feito que o levou a se formar em Gestão Ambiental. O irmão Técnico em Informática trabalha com instalações em geral e manutenções que vão desde alarmes, câmeras e antenas de tv, já sua mãe que sempre se virou com pôde cursou Letras, mas não chegou a concluir por não conseguir conciliar na época, o trabalho com os estudos.

A pandemia trouxe um grande desafio, pois ficamos mais de um ano sem trabalhar nos eventos, apenas com nossos salários, pois com a nossa vasta lista de conhecidos e de trabalhos realizados sempre tivemos muitos eventos para realizarmos serviços que vão desde portaria, recepção, segurança, copa, garçom, entre outros.



“Tenho muito orgulho de ver minha família unida em um só propósito, de fazer o melhor por todos, pois somos muito unidos” – comentou.

Por onde passa a família Sousa deixa sua referência de responsabilidade, comprometimento, trabalho e respeito pelo que estão fazendo. “Uma família unida que se consagrou através de muito trabalho.” “Na cidade é difícil alguém não conhecer meu pai” fala sorrindo ao se referir do vigilante Paulo Afonso que trabalha há muitos anos na Unipampa, eventos e empresas. Já a mãe, que trabalha no Restaurante Prodócimo e atende a loja da família, não para nunca, pois é apaixonada por tudo que faz.

O Irmão Patrick que é instalador acaba de iniciar um novo empreendimento no ramo comercial, onde o pai e a mãe se revezam para atender os clientes na Banca 17 no camelódromo da cidade.

Uma família unida em todas as nuances que deixa uma grande mensagem de superação, amor e lutas.