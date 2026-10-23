Criação da Apipampa abre novas perspectivas para a apicultura no Pampa Gaúcho

A iniciativa busca valorizar as características particulares do produto regional, fortalecer a cadeia produtiva da apicultura e ampliar o reconhecimento da origem da própolis. Inicialmente, o projeto reúne produtores de 15 municípios do Pampa Gaúcho, com possibilidade de expansão para outras localidades.

A articulação conta com a atuação da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), que contribui por meio da pesquisa científica e do diálogo com os produtores, auxiliando no desenvolvimento de ações voltadas à valorização desse produto.

IFFar integra articulação técnica e científica

O Campus Alegrete esteve representado por uma comitiva formada por Jonas Sponchiado, diretor de Pesquisa, Extensão e Produção; pela professora Renata Porto Alegre Garcia, pesquisadora e responsável pelo Laboratório de Ensino, Pesquisa, Extensão, Produção e Inovação (LEPEPI) de Apicultura; e por Amanda, estudante do curso de Bacharelado em Zootecnia.

A professora Renata integrará o Conselho Regulador da APIPAMPA como representante do corpo técnico. Sua participação contribuirá com conhecimentos científicos e técnicos para o processo de valorização do produto e para o reconhecimento de sua origem e de suas características específicas.

A presença do IFFar na associação reforça a importância da cooperação entre instituições de ensino e pesquisa e os produtores rurais, aproximando o conhecimento acadêmico das demandas do setor produtivo.

Própolis Âmbar tem potencial para a valorização regional

Encontrada no Pampa Gaúcho, a Própolis Âmbar apresenta características químicas particulares que vêm despertando o interesse da pesquisa científica. Esse potencial abre possibilidades para novos estudos, aprofundamento do conhecimento sobre suas propriedades e desenvolvimento da cadeia produtiva da apicultura na região.

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A busca pela Indicação Geográfica representa uma oportunidade de destacar a identidade e a procedência do produto, reconhecendo sua ligação com o território e contribuindo para ampliar sua valorização no mercado.

A participação do IFFar Campus Alegrete na criação da APIPAMPA reafirma o compromisso da instituição com a integração entre ensino, pesquisa e extensão, incentivando a inovação, a cooperação e o desenvolvimento regional.

A iniciativa reúne ciência, organização dos produtores e valorização da biodiversidade para fortalecer a apicultura e criar novas oportunidades para o Pampa Gaúcho.

Foto: IFFar Alegrete