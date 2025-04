Criança de bicicleta se envolve em acidente com Palio Weekend na Andradas

De acordo com informações apuradas pelo PAT, o menino trafegava de bicicleta pela Rua dos Andradas, no sentido centro-bairro, quando, ao chegar na esquina com a rua Simplício Jacques, atravessou a via. Nesse momento, ocorreu a colisão com um veículo Palio Weekend, que trafegava no sentido oeste-leste da Simplício Jacques.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O condutor prestou socorro à vítima, que foi conduzida à Santa Casa para avaliação médica. O menino foi encaminhado para a realização de uma tomografia. A Brigada Militar atendeu à ocorrência.