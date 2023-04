Criança é atropelada na região Central de Alegrete

Na noite de quarta-feira(12), uma criança de sete anos foi atropelada por um Cruze na região central da cidade. Conforme informações da Brigada Militar, por volta das 22h20min os policiais foram acionados na rua Vasco Alves onde foi constatado que um homem de 25 anos conduzia um automóvel Chevrolet/Cruze em direção à Praça Getúlio Vargas.

Nas imediações do local, uma criança de 7 anos saiu correndo de trás de um veículo, em direção a via, sem que ele pudesse evitar o acidente. O menor estava acompanhado dos pais o qual relataram que estavam saindo de um restaurante momento em que a criança saiu correndo e pulando de costas em direção a via. A vítima foi encaminhada pelos Bombeiros até a UPA com escoriações no braço esquerdo e joelho esquerdo. Foi feito o registro do fato no local.