Criança é ferida com ferro em academia popular de bairro

Criança de quatro anos sofre ferimento na cabeça após ser atingida por um ferro da academia de popular no bairro Nilo Soares Gonçalves, Zona Leste em Alegrete.

De acordo com o pai, o menino estava brincando na pracinha quando foi atingido por parte do ferro de um dos equipamentos de ginástica. Ele acrescenta que havia uma técnica em enfermagem no local e realizou os primeiros atendimentos, na sequência acompanhou a tia e a criança até a casa onde os pais foram orientados, sobre o ferimento.

Todavia, apesar do corte, o pai acrescenta que não houve a necessidade sutura. “O meu filho foi com a tia na pracinha e, por sorte, havia uma profissional da saúde que estava com seu filho lá. Por isso, logo foi atendido. Mas eu penso que poderia ter sido pior ou até mesmo com uma pessoa de idade”- explicou o pai falando da sua preocupação em relação à manutenção dos equipamentos.

Em contato com o Secretário Mário Rivelino, da Secretaria de Infraestrutura, ele acrescentou que já havia recebido uma informação sobre os equipamentos e que um conserto foi realizado. Porém, em relação a esta avaria, ainda, não havia notificação, entretanto, uma equipe vai verificar o que ocorreu e qual o dano para que o conserto seja realizado o mais rápido possível. É importante que as pessoas que fazem uso dos brinquedos e também da pracinha como um todo que informem sempre que identificarem algum problema.

Além do desgaste natural dos equipamentos, eles também, podem sofrem com o uso inadequado ou errado, além de algum vandalismo.