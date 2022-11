Crianças e adolescentes de Alegrete aprendem arte cinematográfica na escola

O Fundo Social da Sicredi Essência, que está na sua terceira edição, tem estimulado o

desenvolvimento das cidades que pertencem às áreas de atuação da cooperativa, gerando

muitos benefícios para os moradores, nas áreas de saúde, segurança, educação e cultura e

empreendedorismo.



A iniciativa que reserva parte dos resultados para projetos de interesse da comunidade,

em 2022, teve 58 projetos contemplados e mais de R$ 688 mil distribuídos em onze

municípios.



Em Alegrete, o Sicredi investiu mais de R$ 117 mil, em oito projetos. Uma das

entidades contempladas foi a Associação Cultural Mensageiros, que vem realizando oficinas de

cinema com alunos de escolas públicas da periferia da cidade.



O projeto Luz Câmera e Educ(Ação) trabalha com atividades ligadas a produção

audiovisual, levando o contato com a arte para dentro da escola, estimulando a criatividade e

os novos talentos.



O idealizador do projeto Paulo Amaral, informa que o projeto traz um impacto social e

cultural, pois o contato com a arte e com o cinema é fundamental na educação. “Vemos uma

possibilidade de que os alunos possam seguir desenvolvendo esse trabalho audiovisual, pois a

partir da capacitação oferecida, a ideia é que o projeto prossiga através da troca de experiência

dos alunos participantes com seus colegas, em sala de aula”, comentou Paulo.

Fundo Social em Alegrete



As agências Alegrete Centro e Cidade Alta contemplaram com recursos, além do projeto

citado, mais sete projetos.

São eles.

Pilar Educação e Cultura: Salvando Vidas (Associação de Desenvolvimento da Balsa do

Mariano Pinto)

Pilar Empreendedorismo: Mulheres Artesãs – Ano 2 (Associação dos Amigos da Casa do

Artesão de Alegrete), Formação em Projeto, Infraestrutura e Certificação de Redes de Fibra

Ótica (Interneith Via Rádio Ltda), Desenvolvimento Sustentável da Pecuária Familiar

(Fundação Maronna ), Parada Eco – Sustentável (Microgrid Engenharia e Consultoria

Agroenergética)

Pilar Saúde: Energia Solar para o Asilo (Sociedade Beneficente Ibirapuitã), PEV (Ponto de

Entrega Voluntária (Associação Profissional dos Mecânicos, Metalúrgios e Eletrecistas de

Alegrete)

Interessados em desenvolver ações que beneficiam sua comunidade, podem saber mais sobre

o Fundo Social no site: www.sicredi.com.br/ essencia/fundosocial