Crianças encantam em noite de homenagens às mães na Escola Demétrio Ribeiro

As grandes protagonistas da noite foram as crianças, que encantaram o público com apresentações repletas de carinho, sensibilidade e dedicação. Cada gesto, cada canção e cada coreografia foram pensados para homenagear aquelas que representam o amor incondicional: as mães.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Após o espetáculo, as famílias foram conduzidas a um espaço decorado com esmero. Luz suave, tapete vermelho, lembrancinhas feitas pelos próprios alunos e um lanche delicioso completaram a celebração. O ambiente tornou-se ainda mais especial com a participação da talentosa cantora Alline Costiti, que emocionou a todos com um repertório sensível e tocante.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Parabéns às professoras Patricia (2º ano B), Mara (2º ano C), Jusiara (3º ano B), Andrea (3º ano C), Leonora (4º ano C) e Jeoceana (5º ano B) pela dedicação e carinho na construção desse momento inesquecível.

Agradecimentos à diretora Silvia Dorneles pela condução e apoio, assim como à coordenadora Luciara Leal e às professoras Anelise Cassol e Marlise Ceolin, pelo suporte essencial na realização do evento.