Cinema uma nova realidade que da volta do cinema em Alegrete

A volta do cinema em Alegrete revela uma realidade de uma geração que nunca viu filme no telão. São crianças e jovens que neste dia 20 formaram fila para estreia da primeira sessão infantil do Cult Cinema em Alegrete.

O cinema de calçada, fora do glamour de shoppings, é uma realidade que volta depois de anos em Alegrete. A nova sala que traz toda magia da sétima arte atraiu muitos expectadores no primeiro dia de atrações na cidade .

Antes do filme da Frozen, eles correram e verificaram todos os cartazes. Os olhinho brilhantes, figurinos caprichados mostram a ansiedade para entrar para sala de espetáculo.

A espera dos pais que compravam os ingressos do filme, Daniele Campagnolo Hoffmann, 4 anos, Danielli Oliveira 6 e Maira Machado Motta de cinco anos sentaram no chão enquanto esperavam para entrar.

As pequenas dizem que nunca viram filme em tela grande e querem ver este filme e, também o da Mulher Maravilha.

Para ser ainda mais emocionante dizer que foram ao cinema, numa cidade de interior como a nossa, eles posaram para fotos nos cenários do hall de entrada.

A pipoca, uma atrativo que marca as salas de cinema, também chamou atenção das crianças e adultos que foram ao Cult.

Vera Soares Pedroso