Criciúma acerta empréstimo do alegretense Kaik para equipe paulista

O Criciúma acertou o empréstimo do lateral-direito Kaik ao Oeste Barueri. O atleta alegretense de 21 anos, formado na base do Tigre, viajou para São Paulo na última quarta-feira (04).

Pelo Oeste, Kaik disputará a Copa Paulista, que inicia na próxima semana. O time de Barueri está no Grupo 4, ao lado de São Caetano, Portuguesa Santista, Santo André, São José e Taubaté. A disputa terá quatro chaves com seis times, com os quatro melhores de cada grupo avançando para as oitavas de final.

O alegretense Kaik fez dois jogos como profissional no Criciúma e marcou um gol na Série B do Campeonato Catarinense, em 2022, na vitória por 2 a 1 sobre o Guarani de Palhoça. Além do lateral, o Tigre, no mês de maio, também anunciou o empréstimo do volante Eliel ao Oeste.

No elenco do Tigre que fez história na Copinha 2025, o alegretense Kaik Viçoza, lateral-direito teve um bom desempenho na competição paulista. O jovem se despediu das competições de base e em janeiro deste ano foi alçado ao time como atleta profissional de futebol. O sonho virou realidade do guri que saiu de Alegrete com os pais Eliane Menine e Tiago Recoba em busca dessa ascensão.

Kaik é representado pela empresa Luzzsports que coordena a carreira do atleta. Nesta sexta-feira (06), após exames médicos de praxe, o alegretense já faz os primeiros treinos com o elenco da equipe paulista do Oeste Barueri.