Crime contra cavalo em SP une vozes de revolta em Alegrete e em todo o país

O boletim cita ainda que uma testemunha afirmou que ela e o tutor estavam em uma cavalgada, quando o cavalo branco ficou cansado, parou de andar e deitou no chão. O tutor disse que quando cortou as patas do animal ele já estaria morto

Porém, ainda segundo o BO existe a versão de um testemunha que afirmou que o tutor disse: ‘Se você tem coração, melhor não olhar’. Em seguida, o homem retirou um facão da cintura e desferiu um golpe na pata do animal.

cavalo que teve as patas mutiladas em Bananal- interior de São Paulo

O ato de crueldade está repercutindo em todo o Brasil, inclusive entre artistas, que são de regiões onde existem cavalos como Ana Castela, assim como atriz Paola Oliveira.

Em Alegrete, cidade que que como em todo o RS, é marcada na história pelas patas de cavalos e tem neste animal um amigo e, mais que isso, companheiro a reação é de choque e revolta.

A Médica veterinária Dileusa Alves, voluntária da OPAA mal podia falar ao saber de tamanha crueldade. – Não tem como explicar um ato deste com um cavalo que não raciona, nem pensa e apenas cansou e não pode ir mais em frente. -Dói muito e nãos sei o que pensar, pois mais que uma violência e um ato de alguém, que deve ser doente para chegar a mutilar o seu próprio animal. Para nós gaúchos que temos toda a nossa história forjada junto com os cavalos isso é muito triste, atesta.

Os cavaleiros da 4ª Região que vem com chama crioula desde Caxias do Sul para Alegrete e as demais cidades aqui da região ao saberem do fato silenciaram, por alguns minutos e dizem que este animal dever virar anjo, pois para eles cavalos são alguns dos melhores amigos do homem e isso é algo inimaginável a nós gaúchos, que tanto amamos os cavalos, atestam.

Todos os que tem cavalos aqui em Alegrete acreditam que o autor deste crime deve ser punidos e que as pessoas que souberem de atos como este devem denunciar.

Fotos reprodução cedidas pela Polícia Ambiental