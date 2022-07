Criminosos invadem casa e executam homem a tiros em Garibaldi

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um homem de 44 foi executado dentro de casa por criminosos que invadiram a casa onde ele vivia em Garibaldi, na Serra, durante a noite de sábado (16). Ele foi identificado pela Polícia Civil como Diego Andrei dos Santos.

De acordo com a investigação policial, os bandidos arrombaram a porta do imóvel e levaram a vítima de um dos quartos até a cozinha, onde ela foi morta com diversos tiros.

A mãe dele estava em casa na hora do crime e foi mantida pelos criminosos em outro cômodo.

O delegado Clóvis Rodrigues de Souza, responsável pelo caso, suspeita que o crime tenha como motivação o envolvimento de familiares da vítima com o tráfico de drogas. Ela teria sido morta por represália a algo que ainda não está claro e que a investigação espera esclarecer.

Fonte: G1