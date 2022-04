Crioulistas de Alegrete e região realizaram seletiva para a Expointer

Santana do Livramento sediou, no último final de semana, a sua primeira Morfologia Passaporte. Realizada pelo Núcleo Santanense de Criadores de Cavalos Crioulos, entre os dias 15 e 17 de abril, no Parque do Sindicato e Associação Rural de Livramento, 63 animais admitidos e dez incentivos fizeram parte da seletiva que carimbou passaporte de oito exemplares para a Morfologia da Expointer, que acontecerá em agosto deste ano.

Entre os campeões estão dois exemplares de Alegrete. A primeira é um potranca que participou da categoria de incentivo e foi campeã .

Feita a Pincel da friagem é da Agropecuária Santa Bárbara de Alegrete e, ainda, não participa da exposição em Esteio, pela idade, porém, já é destaque em várias apresentações na categoria incentivo. Tudo indica que no próximo ano já participe da Exposição em Esteio.

Já na categoria Machos, um exemplar que se destacou por seus aprumos e correções, além de possuir um porte racial muito importante para a raça, segundo o jurado “um animal raro, muito completo e cheio de virtudes”. Já conhecido entre as filas premiadas da Morfologia da Expointer, As Malke Hecho a Mano puxou a categoria com a faixa de Grande Campeão e entra para a história do Núcleo Santanense, junto aos outros sete exemplares.

O grande campeão, Potranco, teve o passaporte carimbado para a final maior da raça crioula. Os proprietários de As Malke Hecho a Mano são: Cabanha A Malke (Uruguaina), Roberto Thadeu Gomes (Cabanha Salso – Alegrete), Marcelo Loureiro Carvalho e Rafael Augusto Nascimento ( Cabanha Rauna -Alegrete), Luis Ari Melchiades (Estância Santa Izabel – Alegrete), Marcelo Araujo(Cabanha do tempo – Alegrete) e Alisson Wollmeister (Cabanha Dom Castro – São Vicente do Sul).

Com filas representativas graças às suas qualidades raciais na categoria Machos, seguido de um alto nível na categoria das Fêmeas, serão quatro machos e quatro fêmeas que vão representar muito bem a raça crioula em Esteio. Os Grandes Campeões concluíram com sucesso a primeira Morfologia.

No final da manhã de domingo o público presente no Parque Rural pode presenciar a entrega de Melhor Exemplar à Grande Campeã da Categoria Fêmeas. Chamando atenção graças a sua beleza e também pela leveza, Felipe Malfatto entregou a grande faixa e escarapela para GAP Naja, potranca douradilha que já se destacava desde o primeiro momento em que entrou em pista. Ela também já está com o passaporte garantido.