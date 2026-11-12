Crise no agronegócio: Banco do Brasil aponta a maior crise de sua história no financiamento rural e alerta para inadimplência deliberada

O agronegócio brasileiro enfrenta um dos momentos mais delicados de sua relação com o sistema financeiro. O avanço da inadimplência rural levou o Banco do Brasil (BB) a reconhecer publicamente a gravidade da situação. Na quinta-feira (12), durante a apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2026, a presidente da instituição, Tarciana Medeiros, afirmou que o banco atravessa a maior crise de sua história no financiamento ao agronegócio.

O alerta está relacionado principalmente ao crescimento das dívidas em atraso entre produtores rurais de médio e grande porte, especialmente nas atividades de soja, milho e pecuária, com maior concentração na região Centro-Oeste.

Além das dificuldades financeiras enfrentadas por parte dos produtores, a direção do banco chamou a atenção para um comportamento que classificou como persistência do chamado risco moral. Segundo Tarciana, alguns produtores estariam deixando de pagar ou renegociar suas obrigações na expectativa de que o governo anuncie novas medidas de socorro, eventualmente com condições mais vantajosas.

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A avaliação representa um alerta importante para o mercado de crédito rural, uma vez que a inadimplência não afeta apenas os produtores endividados. O aumento do risco também pode comprometer a disponibilidade de recursos para financiar as próximas safras e dificultar o acesso ao crédito de agricultores que continuam cumprindo regularmente seus contratos.

Inadimplência do agro chega a 6,92% no Banco do Brasil

Os números apresentados pelo Banco do Brasil dimensionam a deterioração da carteira de crédito agropecuário.

Em setembro de 2026, a inadimplência superior a 90 dias alcançou 6,92% da carteira do agronegócio da instituição. No mesmo período de 2025, o indicador estava em 4,84%.

A diferença representa um aumento de 2,08 pontos percentuais em apenas 12 meses.

No encerramento de setembro, o saldo da carteira de crédito destinada ao agronegócio era de R$ 403,6 bilhões. Apesar do volume expressivo, o banco registrou uma redução de 4,3% em relação ao trimestre anterior.

O problema também teve reflexos importantes no resultado financeiro da instituição. O Banco do Brasil registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,27 bilhão no terceiro trimestre de 2026, queda de 66,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

As despesas com provisões para perdas de crédito aumentaram significativamente, refletindo a necessidade de o banco reservar recursos para possíveis calotes.

Segundo a direção da instituição, aproximadamente 90% dos mais de 544 mil clientes produtores rurais continuam pagando suas obrigações em dia.

O dado é importante porque demonstra que a crise não atinge indistintamente todos os agricultores. A preocupação está concentrada em segmentos específicos da carteira, principalmente entre médios e grandes produtores.

O que significa a acusação de inadimplência deliberada?

Um dos aspectos mais relevantes da manifestação de Tarciana Medeiros foi a referência ao conceito econômico de risco moral, conhecido internacionalmente como moral hazard.

Na economia, o risco moral ocorre quando uma pessoa ou empresa modifica seu comportamento porque acredita que poderá transferir parte das consequências financeiras de suas decisões para terceiros ou receber algum tipo de proteção futura.

No caso apontado pelo Banco do Brasil, a preocupação é que determinados produtores estejam adiando pagamentos ou evitando renegociações porque acreditam que novas medidas governamentais poderão oferecer descontos, juros menores ou prazos mais longos.

Na interpretação da direção do banco, essa expectativa pode estimular a permanência da inadimplência, inclusive entre devedores que teriam condições de negociar suas obrigações.

Entretanto, é necessário fazer uma distinção importante: a avaliação apresentada pelo Banco do Brasil não significa que todos os produtores inadimplentes estejam agindo deliberadamente para deixar de pagar.

Uma dívida vencida não comprova, por si só, que o produtor possui capacidade financeira para quitá-la. Problemas climáticos, dificuldades de comercialização, custos elevados e redução da rentabilidade podem comprometer efetivamente o fluxo de caixa de uma propriedade rural.

Por isso, a existência de inadimplência precisa ser analisada considerando a situação econômica de cada produtor, a origem da dívida e sua capacidade real de pagamento.

Crise vai além do Banco do Brasil: estudo aponta R$ 205 bilhões em operações problemáticas

Os problemas financeiros do agronegócio não estão restritos à carteira de uma única instituição.

Um estudo elaborado pelos pesquisadores Lucilio Rogerio Alves e Geraldo S. A. de C. Barros, do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, identificou uma deterioração significativa das condições de endividamento rural no Brasil.

De acordo com o levantamento, a inadimplência do crédito rural contratado por pessoas físicas chegou a 9,69% em agosto de 2026, o maior percentual da série histórica analisada.

O estudo também identificou aproximadamente R$ 205 bilhões em operações consideradas problemáticas, equivalentes a 23,8% do crédito rural registrado no Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor), do Banco Central.

É importante observar que os R$ 205 bilhões não representam integralmente dívidas em situação de calote.

O levantamento considera um conjunto mais amplo de operações, incluindo financiamentos com diferentes níveis de atraso, contratos prorrogados e dívidas renegociadas. Portanto, o indicador representa uma carteira sob algum grau de dificuldade financeira, e não necessariamente valores que os bancos perderam.

A pesquisa aponta que o avanço do endividamento está associado ao encarecimento do crédito, à redução das margens de rentabilidade das principais culturas e às mudanças nas fontes de financiamento utilizadas pelos produtores.

Os dados reforçam que a dificuldade de pagamento constitui um problema mais amplo e estrutural, que envolve diferentes modalidades de crédito e instituições financeiras.

Juros elevados e custos de produção pressionam a rentabilidade

A crise financeira do campo é resultado de uma combinação de fatores econômicos que, nos últimos anos, aumentaram a pressão sobre o caixa dos produtores.

Entre os principais estão:

1. Crédito mais caro

O ambiente de juros elevados aumentou o custo dos financiamentos e das operações utilizadas para custear a produção. Produtores que dependem de empréstimos para comprar insumos, investir em máquinas e financiar o plantio passaram a comprometer uma parcela maior da receita com o pagamento de juros e amortizações.

2. Redução das margens de rentabilidade

Uma safra de grande volume não significa necessariamente um resultado financeiro positivo. O produtor pode colher bastante e, mesmo assim, obter uma margem reduzida quando os preços de comercialização não acompanham os custos de produção.

Fertilizantes, defensivos agrícolas, sementes, combustíveis, máquinas, manutenção e despesas operacionais representam parcelas importantes do custo da atividade.

3. Oscilações nos preços das commodities

A soja e o milho estão sujeitos às variações do mercado internacional, do câmbio e da demanda global.

Quando os preços caem ou ficam abaixo das expectativas utilizadas no planejamento da safra, a receita pode ser insuficiente para cobrir os compromissos financeiros assumidos anteriormente.

4. Problemas climáticos

Estiagens, excesso de chuvas e outros eventos climáticos podem reduzir a produtividade, comprometer a qualidade dos produtos e aumentar os custos operacionais.

Mesmo produtores que conseguem manter uma estrutura produtiva eficiente podem enfrentar dificuldades quando ocorrem perdas consecutivas de safra.

5. Acúmulo e rolagem de dívidas

Em determinadas situações, produtores recorrem a novos financiamentos para pagar compromissos anteriores. Essa estratégia pode aliviar temporariamente o caixa, mas também aumenta o endividamento e a exposição aos juros.

A combinação desses fatores ajuda a explicar por que o aumento da produção agrícola não se traduz automaticamente em maior capacidade de pagamento.

Renegociações movimentam bilhões, mas recuperação da pontualidade é considerada insuficiente

Diante do agravamento das dificuldades financeiras no campo, o governo federal criou mecanismos extraordinários para permitir que produtores rurais reorganizassem suas dívidas.

Entre as iniciativas estão as Medidas Provisórias 1.314/2025 e 1.376/2026, que estabeleceram mecanismos de financiamento e renegociação para determinados produtores e cooperativas afetados por perdas econômicas e climáticas.

No âmbito da MP 1.376/2026, o Banco do Brasil informou ter renegociado R$ 13,4 bilhões, envolvendo mais de 7,7 mil clientes.

Apesar do volume expressivo, a instituição considera que a recuperação da pontualidade dos pagamentos ocorreu em velocidade inferior à esperada.

Segundo Tarciana Medeiros, parte dos médios e grandes produtores não procurou o banco para renegociar os compromissos, preferindo aguardar possíveis condições mais favoráveis.

O banco entende que essa postura contribuiu para prolongar a inadimplência.

A situação ganhou um novo capítulo nesta semana. Em 11 de novembro, o Senado Federal aprovou a proposta de conversão da MP 1.376/2026, com alterações realizadas durante a tramitação no Congresso Nacional. O texto seguiu para sanção presidencial.

Entre as mudanças estão a ampliação de beneficiários e a possibilidade de prazos mais longos para determinadas categorias de produtores.

O texto aprovado prevê, conforme o enquadramento e a gravidade das perdas, taxas anuais entre 5% e 12%, além de condições especiais de carência e amortização.

Para produtores com perdas mais severas, o prazo de pagamento poderá chegar a dez anos.

A aprovação, entretanto, não deve ser confundida com a entrada imediata em vigor de todas as novas condições. Na data desta reportagem, o texto ainda aguardava sanção presidencial.

Banco do Brasil promete endurecer a cobrança

Diante da persistência da inadimplência, o Banco do Brasil anunciou que pretende intensificar as medidas de recuperação de crédito.

A estratégia envolve notificações extrajudiciais, cobranças judiciais, recuperação de garantias e negociação de carteiras de crédito com perdas junto a empresas especializadas.

O banco já havia informado o envio de mais de 20 mil notificações extrajudiciais relacionadas às operações do agronegócio.

A instituição também pretende adotar critérios mais rigorosos na concessão de novos financiamentos, considerando a capacidade de pagamento, o nível de endividamento e as garantias oferecidas pelos produtores.

A mensagem da direção é que os clientes que enfrentam dificuldades financeiras reais poderão continuar buscando alternativas de negociação. Entretanto, aqueles que, na avaliação do banco, possuem condições de pagar e não demonstram disposição para regularizar seus compromissos poderão enfrentar medidas de cobrança mais rigorosas.

A postura indica uma mudança na relação entre o banco e parte dos tomadores de crédito rural.

Quem paga em dia também pode ser prejudicado

Um dos maiores riscos da crise é a possibilidade de o aumento da inadimplência provocar uma restrição generalizada na oferta de crédito.

Quando uma instituição financeira identifica maior risco de não receber os valores emprestados, precisa ampliar suas provisões para perdas e reavaliar os critérios de concessão de novos financiamentos.

Na prática, isso pode resultar em exigências maiores de garantias, limites menores de crédito, análises mais rigorosas e custos financeiros mais elevados.

Esse cenário preocupa especialmente os produtores que mantêm suas obrigações em dia e dependem de financiamento para custear a próxima safra.

A atividade agropecuária exige capital antes mesmo de gerar receita. O produtor precisa adquirir sementes, fertilizantes, defensivos, contratar serviços, abastecer máquinas e organizar toda a operação produtiva.

Quando o crédito fica mais restrito, até mesmo propriedades economicamente saudáveis podem enfrentar dificuldades para manter o ritmo de investimentos e produção.

É justamente esse efeito indireto que preocupa a direção do Banco do Brasil: a inadimplência de uma parcela dos clientes pode acabar prejudicando o acesso ao financiamento de produtores que continuam honrando seus compromissos.

O desafio de preservar o crédito rural sem estimular novas inadimplências

A crise coloca uma questão importante para o futuro do agronegócio brasileiro: como oferecer condições de recuperação aos produtores que realmente enfrentam dificuldades sem estimular a expectativa de que novas renegociações estarão sempre disponíveis?

Programas extraordinários podem ser fundamentais para evitar que propriedades produtivas sejam inviabilizadas por perdas climáticas, dificuldades de comercialização ou situações econômicas excepcionais.

Por outro lado, quando a expectativa de novos benefícios passa a influenciar as decisões financeiras dos devedores, pode surgir um problema de confiança e disciplina contratual.

Os produtores que continuam pagando suas dívidas podem se sentir prejudicados caso aqueles que deixam de cumprir os contratos recebam condições sucessivamente mais vantajosas.

O desafio das instituições financeiras e do governo é estabelecer mecanismos que diferenciem as dificuldades efetivas de pagamento de situações em que exista capacidade financeira, mas falta disposição para cumprir os compromissos.

Uma crise que exige atenção de todo o setor

O alerta feito pelo Banco do Brasil evidencia que o endividamento rural deixou de ser uma preocupação restrita a determinados produtores e passou a representar um risco relevante para o funcionamento do mercado de crédito agropecuário.

Os indicadores mostram uma combinação preocupante: inadimplência crescente, elevado volume de operações problemáticas, pressão sobre os resultados bancários e necessidade de novas medidas de renegociação.

Embora a maior parte dos clientes rurais do Banco do Brasil continue pagando suas obrigações em dia, a concentração das dificuldades em médios e grandes produtores demonstra que até mesmo segmentos importantes da produção nacional estão enfrentando problemas financeiros.

O episódio também reforça uma realidade que nem sempre recebe a devida atenção: produzir mais não significa necessariamente ganhar mais.

A sustentabilidade econômica do agronegócio depende de produtividade, gestão de custos, preços de comercialização, planejamento financeiro e capacidade de honrar os compromissos assumidos.

O campo brasileiro continua sendo um dos pilares da economia nacional. Mas, diante do cenário atual, a saúde financeira dos produtores e a disponibilidade de crédito serão tão importantes quanto o volume das próximas colheitas.

Fontes e referências: Banco do Brasil, balanço do terceiro trimestre de 2026 e declarações da presidente Tarciana Medeiros; Reuters, cobertura de 12 de novembro de 2026; Cepea/Esalq-USP, estudo sobre o endividamento rural brasileiro; Banco Central do Brasil, dados do Sicor; Senado Federal, tramitação da MP 1.376/2026; Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e Casa Civil.