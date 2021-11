Cristiano Fantinel foi um dos premiados no Festival Canto de Luz, em Ijuí

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Aconteceu de 17 a 20 de novembro na Sociedade Ginástica de Ijuí – Sogi, a 10ª edição do Festival Nativista Canto de Luz. O evento também contou com a 6ª edição da Lamparina da Canção Gaúcha.

Dentre os participantes o alegretense Cristiano Fantinel conquistou o troféu de melhor obra sobre o orgulho gaúcho do festival com a música “Por Uma Terra Sem Males”. Letra de Dilamar Costenario, música de Halber Lopes com a interpretação de Cristiano Fantinel e Juliano Moreno. Emocionado ele destacou “Grato povo de Ijuí pelo carinho e respeito”.

Veja abaixo a interpretação:

O primeiro lugar do 10° Festival foi conquistado pela música “O Casarão”, letra de Matheus Neves, Maurício Barcellos e Paulo Fleck. Música e interpretação de Maurício Barcelos. A campeão levou Troféu canto de Luz e a importância de 5 mil reais.

Já o segundo lugar foi para canção “Ao Mesmo Sol”. Letra de Carlos Gomes, música e interpretação, Milton Ferreira. Eles saíram com troféu e 3 mil reais.