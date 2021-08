Cristiano Fantinel vence a Coxilha Nativista de Cruz Alta

Share on Email

Durante quatro noites, Cruz Alta vivenciou a emoção da 41ª Coxilha Nativista. Por conta da pandemia de Covid-19, o festival não contou com a presença de público de forma presencial, mas os shows da 4ª Coxilha Instrumental e das vinte composições concorrentes foram transmitidos pela internet, diretamente do Clube Arranca. Organizadores do evento, imprensa e todos os músicos foram testados para a Covid-19.



A grande final ocorreu neste sábado, quando dez composições, classificadas nas eliminatórias de quinta e sexta-feira, apresentaram-se novamente para o público e jurados.



Esta edição da Coxilha Nativista, além de fazer alusão aos 200 anos de Cruz Alta, homenageou, através da nomenclatura de seus troféus, personalidades artísticas e da comunidade que atuaram de forma significativa na construção musical e histórica do festival. Eles foram confeccionados pelo artista plástico, Pedro Nascimento.

Já era madrugada de domingo quando os jurados Luiz Carlos Borges, Jorge Guedes, Rogério Villagran, Rodrigo Bauer e Eduardo Novakoski, definiram as vencedoras desta edição.



RESULTADO FINAL:

1º LUGAR

PEÃO MENSUAL POR OFÍCIO – Milongueado

Letra e Música: Jari Terres

Intérprete: Cristiano Fantinel

2º LUGAR

MILONGA DE BIBIANA – Milonga

Letra: Marcelo Dávila e Telmo Vasconcelos



Música: Eduardo Monteiro

Intérprete: Lu Schiavo

3º LUGAR

PROTAGONISTAS – Milonga



Letra e Música: Carlos Eduardo Nunes

Intérprete: Pirisca Greco, Ângelo Franco e Lincon Ramos

MÚSICA MAIS POPULAR

ENTRE O LAGEADO E A CRUZ -Chimarrita



Letra: Bárbara Lopes Moraes



Música: Fabi Lamaison

Intérprete: Fabi Lamaison

MELHOR PESQUISA ALUSIVA AOS 200 ANOS DE CRUZ

ALATA DE COMITIVAS E TROPAS – Milonga



Letra: Osmar Proença



Música: Igor Silveira e Marcelinho Carvalho

Intérprete: André Teixeira

MELHOR INTÉRPRETE

LU SCHIAVO na música “MILONGA DE BIBIANA”

MELHOR INSTRUMENTISTA

MARCELINHO CARVALHO

MELHOR LETRA

O QUE ME TIRA DE CASA – Milonga

Letra: Eduardo Muñoz e Fábio Maciel

Música: Ricardo Rosa

Intérprete: Marcelo Oliveira

MELHOR ARRANJO

PEÃO MENSUAL POR OFÍCIO – Milongueado

Letra e Música: Jari Terres

Intérprete: Cristiano Fantinel



MELHOR MELODIA- MILONGA DE BIBIANA – Milonga

Letra: Marcelo Dávila e Telmo Vasconcelos



Música: Eduardo Monteiro

Intérprete: Lu Schiavo



MELHO CONJUNTO VOCAL

MILONGA DE BIBIANA – Milonga

Letra: Marcelo Dávila e Telmo Vasconcelos

Música: Eduardo Monteiro

Intérprete: Lu Schiavo

MELHOR INDUMENTÁRIA

DE COMITIVAS E TROPAS – Milonga





Letra: Osmar Proença



Música: Igor Silveira e Marcelinho Carvalho

Intérprete: André Teixeira

Fonte: Portal dos Festivais