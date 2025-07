Cruz Vermelha e Rotarys entregam mais de 290 cestas aos atingidos da última enchente

Numa ação conjunta de solidariedade e ajuda humanitária entre os Rotarys Clube Alegrete Norte e Sul e a Cruz Vermelha do RS foram entregues, no dia 18, no Salão Vermelho da Prefeitura, 295 cestas de produtos de limpeza as famílias de Alegrete atingidas na última enchente.

Os produtos chegaram ao Salão Vermelho e foram a entregues às famílias que ali compareceram. Os demais foram entregues diretos aos que foram aos CRAS da Secretaria de Promoção Social. A entrega contou com integrantes dos dois Rotarys do vice-presidente da Cruz Vermelha do RS, Marciano Barbieri e de Rochane Borges.

Barbieri comentou que esta ação, que também tem participação da Maçonaria, é realizada em calamidades pela Cruz Vermelha a todo o estado, e agora foi para Alegrete e que todas as entregas são registradas para controle da CV.

O diretor da Defesa Civil de Alegrete, Adão Roberto Rodrigues, acompanhou todo o trabalho e comentou que estes produtos estavam sendo solicitados pela famílias e o trabalho dos Rotarys e a da Cruz Vermelha do RS é de extrema importância a quem mais precisa.