Cruzamentos da cidade podem ter mudanças após análise do Conselho Municipal de Trânsito

A Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Alegrete apresentou ao Conselho Municipal de Trânsito duas propostas de mudanças na circulação viária do município. As medidas buscam melhorar a organização do tráfego, dar mais fluidez aos veículos e facilitar o deslocamento em locais considerados de grande movimentação.

Uma das alterações sugeridas envolve o cruzamento das ruas Dos Andradas e Simplício Jaques. A proposta prevê a mudança da preferência de passagem: atualmente, a prioridade é dos veículos que trafegam pela Rua Simplício Jaques. Caso seja aprovada, a Rua Dos Andradas passará a ser a via preferencial no trecho até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A alteração pretende facilitar o acesso ao local, especialmente para veículos que precisam chegar rapidamente à unidade de saúde, garantindo mais agilidade no deslocamento.

A segunda proposta encaminhada ao Conselho prevê a implantação de uma rotatória no cruzamento da Avenida Assis Brasil com a Rua Barros Cassal. A intervenção tem como objetivo organizar o fluxo de veículos, melhorar a segurança no local e reduzir possíveis pontos de retenção em um dos cruzamentos de maior circulação da cidade.

As mudanças ainda estão em fase de análise e dependem da aprovação do Conselho Municipal de Trânsito para serem colocadas em prática. Caso sejam autorizadas, as intervenções deverão contribuir para um trânsito mais organizado e eficiente em Alegrete.

