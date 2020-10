Cruzeiro é campeão na categoria livre no Torneio do Palmeiras

Depois de vencer a semifinal nas penalidades sobre o Sindicato, o Cruzeiro triunfou na grande final do 3º Torneio do Palmeiras.

A final da competição foi realizada no último domingo (25), no Estádio Municipal Farroupilha. O jogo entre River e Cruzeiro foi acirrado. O River Plate havia vencido na semi o Atlético e foi para decisão confiante na força do plantel.

Num primeiro tempo equilibrado e sem muita chances de gols, a primeira etapa ficou num 0 a 0. No 2º tempo, o jogo esquentou e ganhou ares de final. Duas boas equipes protagonizaram uma partida digna de disputa de título, num dos torneios mais organizados dos últimos tempo.

O time do Cruzeiro abriu o placar, e logo em seguida levou o empate. No final do jogo prevaleceu a força do time cruzeirense. Com maior posse de bola, o Cruzeiro envolveu o adversário e conseguiu o gol do título. Final 2 a 1 para o Cruzeiro.

A coordenação do torneio parabenizou as equipes participantes e ressaltou o fair play na finalíssima. “Conseguimos finalizar a competição de forma positiva e cumprindo os protocolos de prevenção ao novo coronavírus”, avaliou Aparício Ringues, promotor do evento e atual presidente do Palmeiras.

Neste 3º torneio, foram marcados 72 gols, com a defesa menos vazada para o campeão Cruzeiro, sofreu apenas 4 gols. O atleta Lucas Stefano do Brandão ficou com a artilharia, fez 6 gols no torneio. O 4º lugar coube ao Atlético, terceiro o Sindicato e vice River Plate levou uma ovelha como prêmio.

A organização entregou troféus para os quatro melhores, além da defesa menos vazada e goleador. O Cruzeiro ainda recebeu uma ovelha e meia pelo título do 3º Torneio do Palmeiras.

Júlio Cesar Santos Fotos: Valdir Knierin