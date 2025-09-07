Entre essas entidades, o CTG Aconchego dos Caranchos ocupa lugar de destaque, sendo reconhecido pela sua trajetória de valorização da cultura e pelo papel ativo nas celebrações locais.

Neste ano, porém, o clima é diferente. O Patrão do CTG, Neuri Tito Quirino, figura bastante conhecida e respeitada na sociedade alegretense, está hospitalizado devido a problemas de saúde. O quadro é considerado delicado, o que gerou grande comoção entre sócios, amigos e a comunidade em geral.

Diante dessa situação, o Alegrete Tudo entrou em contato com a patronagem da entidade, que optou por se manifestar oficialmente por meio de uma nota emitida pelo setor jurídico. O comunicado reforça que, em respeito ao Patrão Neuri, a entidade não abrirá suas portas para atividades festivas durante a Semana Farroupilha, limitando sua participação às solenidades oficiais.

A decisão traduz o espírito de solidariedade e respeito que marca a tradição gaúcha, demonstrando que a chama farroupilha se mantém acesa não apenas nas atividades culturais, mas também na união da comunidade em momentos de fragilidade.

Ao mesmo tempo em que a cidade celebra a Semana Farroupilha, há também um sentimento de oração e apoio ao Patrão Neuri e sua família. O gesto do CTG Aconchego dos Caranchos simboliza a força de uma entidade que, mesmo diante da dor, honra sua história e sua gente.

Nota oficial na íntegra

NOTA PÚBLICA DO CTG ACONCHEGO DOS CARANCHOS

A patronagem do CTG ACONCHEGO DOS CARANCHOS comunica o seu quadro de sócios, piquetes filiados, a entidades coirmãs e população alegretense em geral que, diante do estado gravíssimo de saúde do Patrão NEURI TITO QUIRINO, ficou decidido que a entidade participará das atividades alusivas a Chama Crioula e Desfile de Gaúchos do Dia 20 de Setembro de 2025, através de sua representação constituída, sem abertura das portas da entidade para qualquer atividade festiva ou comemorativa, isto em razão de respeito e apreço ao Patrão NEURI, seus familiares e amigos.