CTG Amizade do Vasco Alves mantém a tradição e promove evento com churrasco assado no couro

As comunidades do interior de Alegrete mantém tradições que chamam atenção pela originalidade. Uma que mantém uma pratica que muitos não conhecem é a do 4º Subdistrito de Vasco Alves que congrega pequenos e médios produtores rurais. O tradicional churrasco assado no couro tem atraído pessoas da área urbana, de Alegrete, que vão até o CTG daquela localidade para provar essa iguaria da culinária gaúcha e interagir com pessoas daquela comunidade rural. O 25º baile do churrasco no couro acontece neste dia 3, a partir das 21h, no CTG Amizade de Vasco Alves.

O patrão do CTG Amizade, Cristiano Rossi, diz que eles mantém a tradição visto que nossa cultura, que tem forte influencia de países vizinhos, deve ser preservada como forma de passar de geração em geração. Nossa maior riqueza e a nossa cultura e aqui trabalhamos sempre para manter esse patrimônio cultural, enfatiza Rossi. Ele diz que os que não gostam dessa pratica podem saborear o assado da outra forma. O CTG fica há 18km da cidade.

Assar o churrasco no couro é uma tradição antiga, especialmente no interior do Rio Grande do Sul. O couro ajuda a manter a umidade e o sabor da carne, funcionando como uma proteção natural contra o calor direto do fogo. Dessa forma, a carne assa devagar, ficando macia, suculenta e com um gosto marcante que só essa técnica proporciona. Além disso, é uma forma de honrar os costumes dos nossos antepassados campeiros, que aproveitavam o boi por completo, inclusive na hora de preparar o assado.

A história

O 25º Baile do Churrasco do Couro, um evento que há um quarto de século faz parte das nossas tradições, da nossa cultura e da nossa memória afetiva.

Tudo começou com a visão e o coração generoso de Alberto Ferreira da Costa, que teve a ideia de reunir a comunidade em torno de um baile simples, mas cheio de significado. E foi graças à doação da primeira vaca pelo senhor Blas Airton hernandes, que o sonho começou a se tornar realidade. Durante 24 anos, essa contribuição foi símbolo de dedicação e apoio à nossa tradição.

-Mas uma ideia só se torna grandiosa quando é abraçada por pessoas comprometidas. E foi isso que fez a patroa Izaltina Vasques Soriano, na época. Com garra, liderança e muito amor por nossas raízes, ela fez acontecer. Ela deu vida e continuidade a um evento que hoje se tornou patrimônio do nosso coração, diz Cristiano Rossi.

O churrasco assado no couro, também conhecido como assado de couro, é um método tradicional de assar carne, especialmente carne bovina, onde o couro do animal é usado para envolver e assar a carne. O couro, além de proteger a carne, também retém a gordura e os sucos, o que resulta em uma carne mais macia e saborosa.

O churrasco no couro é uma prática tradicional do Rio Grande do Sul, no Brasil, e também é encontrado em outras regiões do Sul da América. É uma forma de aproveitamento integral do animal, onde o couro é utilizado não só como um método de cozimento, mas também como uma tábua para cortar a carne. O churrasco no couro é uma das atrações do Festival del asado con cuero em Lascano, no Uruguai.

Outras informações:

Como o churrasco no couro é feito:

1. Preparação da carne: A carne é cortada do animal, incluindo o couro, com uma margem para que o couro possa encolher ao ser assado.

2. Assado:O couro é exposto ao fogo, primeiro de um lado e depois do outro, até estar bem “sapecado” (torrado).

3. Cozimento: A carne é assada lentamente ao calor do fogo, com o couro agindo como uma “coifa” que retém a gordura e os sucos.

Benefícios do churrasco no couro:

Carne mais macia e saborosa: O couro ajuda a reter os sucos e a gordura da carne, o que resulta em uma carne mais macia e suculenta.

Sabor único: O churrasco no couro tem um sabor característico, que é apreciado por muitos.

Conservação: A carne assada no couro pode ser conservada como fiambre, para ser consumida em dias seguintes, de acordo com a Atividades Educativas.

