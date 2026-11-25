Integrantes do mais novo CTG de Alegrete, o Dona Luiza, participaram em Manoel Viana, de um encontro com o renomado tradicionalista e escritor Gujo Teixeira, que abordou em uma oficina de inspiração criativa, cultura e valorização das nossas raízes.

Os representantes do Dona Luiza dizem do orgulho dessa entidade em buscar mais e mais conhecimento que venha para aumentar a cultura e a valorização de sua entidade. Participaram dessa oficina Emílio Marciano Consi Maciel – 1º Capataz; Antonella Consi Rockenbach – 1ª Prenda Mirim e Ana Luíza da Silva Marzulo – 1ª Prenda Juvenil.

“Foi um momento de aprendizado, troca de experiências e inspiração, reafirmando a importância de preservar nossa história, cultivar nossas tradições e incentivar a juventude a seguir construindo o futuro do tradicionalismo gaúcho, destaca o grupo.

O Dona Luiza com alguns meses como CTG, já participou de atividades na última semana dos festejos, com palco ambiental de separação de material reciclável: copos, latas e garrafas dos eventos realizado na entidade tradicionalista, dando um exemplo de educação ambiental aos sócios e convidados.