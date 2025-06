CTG Farroupilha, 71 anos de história e baile de aniversário com Tchê Garotos

Nesta sexta-feira (6), o CTG Farroupilha, primeira entidade tradicionalista fundada no município de Alegrete, completa 71 anos de história. Fundado em 6 de junho de 1954, o Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas nasceu inspirado nos moldes de uma estância, idealizado por um grupo de 86 cueras fundadores, que enxergaram na preservação da cultura gaúcha um compromisso com a identidade regional.

O nome “Farroupilha” foi sugerido por um dos fundadores, o então prefeito Eduardo Vargas. As primeiras reuniões para a fundação aconteceram em espaços emblemáticos da cidade: Prefeitura Municipal, Patronato Rural, Clube Casino e Escritório Querência. Com o passar do tempo, os encontros foram realizados nas dependências do Cine Ipiranga, na rua Gaspar Martins.

O CTG ganhou seu espaço próprio em 4 de junho de 1955, quando recebeu, por permuta com o Dr. Waldir Baptista Weber, uma área no chamado “Cinturão Verde”. A partir dali, iniciaram-se as obras da atual sede, localizada na Avenida Eurípedes Brasil Milano, número 509.

Com o lema “Neste galpão de gaúchos haverá sempre uma pousada para aqueles que quiserem se tapar com o poncho da dignidade e da honra” — frase criada pelo ex-patrão e fundador Delci Dornelles —, o CTG se consolidou como símbolo da tradição. A bandeira da entidade também foi idealizada por Dornelles junto aos demais companheiros de patronagem.

O primeiro desfile farroupilha da cidade aconteceu no dia 20 de setembro de 1954, reunindo fundadores e simpatizantes do tradicionalismo. O evento contou com churrasco no Patronato Rural e provas campeiras como gineteadas e carreiras. Na mesma noite, o Clube Caixeral recebeu o primeiro Baile Pilchado, com a estreia do Conjunto de Danças Folclóricas do CTG e apresentações poéticas — o início da valorização artística que perdura até os dias de hoje.

A trajetória do CTG Farroupilha inclui eventos marcantes, como as encenações históricas iniciadas em 1957 no Mangueirão do Farroupilha e a realização da Campereada Internacional de Alegrete, sediada no CTG de 1979 a 1992. Um nome que personifica essa história viva é o de Gregório Moraes, que, aos 95 anos, ainda desfila com o CTG.

Atualmente, o patrão é o radialista Giovane Moraes. Sob sua liderança, o CTG segue ativo na preservação da cultura, com todas as categorias de invernadas artísticas — da pré-mirim aos adultos — e importantes projetos comunitários, como a parceria com a APAE na Chama da Tradição, a ecoterapia, a valorização das benzedeiras e a dança de salão.

Baile com Tchê Garotos marca comemoração

Para celebrar os 71 anos da entidade, o CTG Farroupilha realiza nesta sexta-feira um grande baile de aniversário com o grupo Tchê Garotos. O fandango inicia às 23 horas e, excepcionalmente, não exigirá pilcha dos participantes.

Os ingressos e mesas podem ser adquiridos na secretaria do CTG, com pagamento via Pix, dinheiro ou cartão. A expectativa é de casa cheia para uma noite de celebração da história, da cultura e da música gaúcha.

A festa não será apenas uma comemoração, mas a reafirmação do papel do CTG Farroupilha como guardião das tradições em Alegrete — um galpão que segue aberto para todos que desejam se cobrir com o poncho da dignidade e da honra.