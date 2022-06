CTG Farroupilha comemora 68 anos de cultura e tradição gaúcha

No último dia 6 de junho, o Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas – CTG Farroupilha- comemorou 68 anos.

O primeiro CTG fundado no Município, com quase sete décadas de história, está entre os melhores no quesito invernadas gaúchas. Com uma atuação brilhante em todas as competições realizadas nos últimos anos, os títulos e destaques levaram o nome do CTG para vários estados. Neste período há coreógrafos do Mato Grosso, os mesmos que fizeram sucesso ano passado estão de volta preparando as invernadas para Fest-Mirim, Juvenart e Enart.

Tendo como patroa em sua segunda gestão, Caroline Figueiredo, o Farroupilha é o segundo CTG mais antigo do Estado ficando atrás do CTG 35 de Porto Alegre. No total, desde o ano de 1954 já passaram 23 Patrões.

CTG Farroupilha

Com sua sede quase às margens do Ibirapuitã o local é reconhecido no Estado e fora dele pela sua rica história da nossa cultura e tradição, inclusive com apresentações e figurações na Semana Farroupilha, assim como Canto Farroupilha que acontece na entidade.

Em 2017 a invernada Juvenil foi a grande campeã do Desafio Farroupilha, reality de danças tradicionais gaúchas exibido pela RBS TV. No ano passado, o Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas, de Alegrete, foi o vencedor da 16ª edição do Juvenart, o maior concurso de danças tradicionalistas da categoria juvenil no RS. O evento reuniu 57 grupos de todo estado e do Paraná, em Santa Maria. Já a Invernada Mirim que participou da 24ª edição do Festmirim, foi premiado com primeiro lugar nas Danças Tradicionais, iniciantes – Força B- e também foi campeã na categoria Coreografia Iniciantes. Foram mais de 70 invernadas do Estado que disputaram o concurso, também em Santa Maria. A entidade tem cinco invernadas: Pré-mirim: de 4 a 7 anos; Mirim:de 7 a 12 anos;Juvenil:de 12 a 16 anos; Adulta: 17 anos a 30 anos e a Veterana.

Histórico

Fundado em 1954, nos moldes de uma estância, o Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas foi criado por um grupo de 86 cueras fundadores. O nome Farroupilha foi sugerido por um dos fundadores, o Prefeito Eduardo Vargas.

Na Prefeitura Municipal, Patronato Rural, Clube Casino e Escritório Querência foram realizadas as primeiras reuniões. Após alguns anos, as reuniões foram realizadas nas dependências do Cine Ipiranga na rua Gaspar Martins. Em 1955, mais precisamente no dia 4 de junho, recebeu do Dr. Waldir Baptista Weber, por permuta, uma área do “Cinturão Verde”, onde a partir daí iniciaram-se as obras de construção da atual sede localizada na Avenida Eurípedes Brasil Milano, n°. 509.

O objetivo primordial do CTG Farroupilha é zelar pelas tradições do Rio Grande do Sul, e possui como lema: ”Neste Glapão de Gaúchos haverá sempre uma pousada para aqueles que quiserem se tapar com o poncho da dignidade e da honra”, lema este criado por um dos fundadores e ex-Patrão, Delci Dornelles.

A Bandeira do CTG Farroupilha foi idealizada por Delci Dornelles, junto aos demais companheiros de patronagem. O primeiro Desfile se deu nas ruas da cidade em 20 de setembro de 1954 com vários fundadores e companheiros do Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas. O Churrasco foi no mesmo dia 20 no Patronato Rural (Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles). Após o churrasco foram realizadas Gineteadas e carreiras no Patronato. O primeiro Baile Pilchado se deu em 20 de setembro de 1954 no Clube Caixeral, com a estréia do Conjunto de Danças Folclóricas do CTG, e mais apresentações de Poesias.

Algumas outras curiosidades sobre o CTG Farroupilha.

– O 1º desfile de 20 de setembro de 1954 em Alegrete foi realizado pelo Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas, CTG Farroupilha. No mesmo dia realizou-se churrasco, gineteadas, carreiras e baile.

– A 1ª Invernada de Danças adulta do CTG, apresentou-se no baile realizado no Clube Caixeral em 20 de setembro de 1954.

– Em 1957 iniciaram as obras da atual sede do CTG, que foi inaugurada em 1958.

– A 1ª Prenda do CFTG foi Circe Lagranha, em 1962.

– O CFTG foi o padrinho do 2º Rodeio de Barretos em São Paulo.

– O 4º Congresso Tradicionalista Gaúcho, foi realizado no período de 17 a 20 de outubro de 1957, no CTG Farroupilha em Alegrete, e teve como presidente Delci Dornelles.

– O 1º Gaiteiro desta entidade foi o sócio fundador Paulino Leães Dornelles.

– A 1ª Campereada Internacional de Alegrete, em outubro de 1979 e as outras 12 edições foram realizadas no CTG Farroupilha.

– A Invernada de Danças adulta ficou com o título de 1º lugar na 1ª Campereada Internacional de Alegrete, em 1979.