CTG Farroupilha conquista primeiro lugar em coreografia e segundo nas danças tradicionais no Festival de Artes Gaúchas em São Gabriel

A invernada juvenil do CTG Farroupilha, de Alegrete, obteve destaque no 7º Festival de Artes Gaúchas (FAG), realizado nos dias 14 e 15 de junho no Parque Tradicionalista Rincão das Carretas, em São Gabriel (RS). O grupo garantiu o 1º lugar na categoria coreografia de entrada e saída, com uma encenação inspirada na história do romance que deu origem ao clássico do cancioneiro gaúcho “Castelhana”, de Elton Saldanha. Além disso, conquistou o 2º lugar nas Danças Tradicionais Gaúchas, em uma competição que reuniu 10 grupos na categoria juvenil.

O evento, promovido pelo CTG Caiboaté, integrou o Circuito Artístico da 18ª Região Tradicionalista, como a segunda etapa do calendário oficial, e distribuiu R$ 15 mil em premiações entre as diversas modalidades artísticas. Durante o festival, o CTG Farroupilha encantou o público e os jurados com apresentações marcadas pela técnica, emoção e dedicação dos jovens de 13 a 18 anos, que compõem a invernada juvenil.

As atividades ocorreram no galpão principal e em diversos espaços do parque, com provas em modalidades como Dança de Salão, Declamação, Solista Vocal, Gaita, Violão e Chula. O encerramento no domingo contou com a divulgação dos resultados finais das competições.

O evento também marcou o encerramento do primeiro ciclo do planejamento anual do grupo, que neste ano já participou de três rodeios. O foco agora está na preparação para o concurso estadual, que acontece no início de agosto, na cidade de Santa Maria.

Entre os destaques individuais, o peão Lorenzo Tajes Moraes emocionou ao fazer um agradecimento especial aos pais, que receberam reconhecimento público pelo apoio durante a trajetória do jovem no tradicionalismo. O patrão do CTG Farroupilha, Giovane Moraes, e Aline Tajes acompanharam com orgulho o desempenho do grupo.

O festival contou ainda com um show do Grupo Carqueja, que animou a noite de sábado e atraiu um grande público ao parque.

O CTG Farroupilha segue representando Alegrete com orgulho, foco e determinação, reforçando o compromisso com a preservação e a valorização da cultura gaúcha.