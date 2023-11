CTG Farroupilha intensifica ensaios para a final do Enart

O CTG Farroupilha é uma das entidades tradicionalistas de Alegrete que vai participar do 36º ENART – maior festival de arte e tradição do América Latina que acontece de de 24 a 26 de novembro em Santa Cruz do Sul, com 10 palcos simultâneos e mais de 20 modalidades. O coreógrafo Rodrigo Guterres- Bolinha informa que esta é a segunda vez que o CTG participa do Festival com a Força A.

Ele diz que o grupo vai levar o tema o Romance de duas flores que conta a história de um estancianceiro que contrata um ex escravo para fazer as cercas que acaba se apaixonando pela filha do patrão e assim se desenrrola a história. Vão representar a época de 1870, com a chegada da bombacha no RS, mas os peões do CTG Farroupilha vão dançar com o chiripá farroupilha. Os ensaios se intensificaram nas últimas semanas, inclusive aos fins de semanas, destaca Bolinha. – Vamos com a mesma garra e vontade que marca o grupo de danças do CTG, atesta o experiente coreógrafo e bailarino alegretense.