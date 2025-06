CTG Farroupilha planta 80 mudas de árvores em parceria com a CORSAN/EGEA e recebe Selo de Qualidade

A ação foi realizada em parceria com a CORSAN/EGEA, que doou as mudas para o projeto de reflorestamento da entidade tradicionalista.

Entre as espécies plantadas estão ipês, pitangueiras e bergamoteiras, em um gesto que visa não apenas recompor a área verde da entidade, mas também fortalecer o vínculo das crianças com a preservação ambiental. O plantio foi feito principalmente pelos pequenos integrantes das invernadas artísticas, acompanhados de seus pais. Cada muda recebeu uma etiqueta com o nome da criança e da família, reforçando o sentimento de pertencimento e responsabilidade sobre o cuidado com a natureza.

Em junho de 2024, o CTG havia realizado a derrubada de alguns eucaliptos condenados, seguindo todos os protocolos ambientais e de segurança, após vistoria técnica que apontou raízes comprometidas. Agora, aproveitando o período ideal para plantio, o Farroupilha iniciou a reposição de árvores com o apoio da concessionária de água e saneamento.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Além do plantio, o CTG Farroupilha foi agraciado com o Selo de Qualidade CORSAN, tornando-se o primeiro centro de tradições gaúchas do Rio Grande do Sul a receber o reconhecimento pelo trabalho e comprometimento com a qualidade da água oferecida a seus sócios e frequentadores. A certificação atesta o cumprimento rigoroso dos padrões exigidos, refletindo o investimento da entidade em infraestrutura e gestão.

O ato contou com a presença do prefeito de Alegrete, Jésse Trindade, da secretária municipal de Meio Ambiente, Gabriela Segabinazi, da coordenadora da 4ª Região Tradicionalista, Ilva Borba Goulart, além da patronagem do CTG Farroupilha e representantes da EGEA no município.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Para o patrão Giovane Moraes, o dia foi marcado por conquistas que refletem os valores do CTG. “Hoje foi um dia muito especial, um marco. Estamos felizes pelo selo de qualidade que nos foi concedido pela CORSAN, numa demonstração de reconhecimento ao trabalho sério e comprometido da patronagem, que visa sempre oferecer qualidade em tudo que se faz no nosso CTG. E o plantio de árvores também é um momento ímpar. Conseguimos investir na natureza, na preservação do ambiente do nosso CTG e na formação de princípios das nossas crianças, que é outra grande preocupação do Farroupilha”, destacou.

Com o plantio, o CTG Farroupilha reafirma seu compromisso com a preservação ambiental e com a construção de uma consciência coletiva voltada ao futuro, integrando cultura, tradição e sustentabilidade no cotidiano de sua comunidade.