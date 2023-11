CTG Farroupilha também está na grande final do ENART

O coreógrafo Rodrigo Guterres, conhecido como Bolinha, liderou o grupo na performance do tema “O Romance de Duas Flores”. A narrativa envolve a história de um estancieiro que contrata um ex-escravo para realizar trabalhos de cercamento, resultando em um inesperado envolvimento com a filha do patrão.

A trama, situada na década de 1870, marca a introdução da bombacha no Rio Grande do Sul. No entanto, mesmo retratando essa época, os peões do CTG Farroupilha dançaram utilizando o chiripá farroupilha. A apresentação foi meticulosamente planejada para transportar o público para um período específico da história gaúcha.

Além da coreografia envolvente, o CTG Farroupilha terá representantes em diversas categorias individuais na grande final. Filipe Coelho e Olivério Coelho competirão como intérpretes solistas vocais, enquanto Gustavo Vilaverde mostrará sua habilidade na gaita cromática. Stanley Oliveira apresentará sua destreza na gaita tecla, e Leonardo Nunes competirá com maestria no violão.

O Grupo Nativista Ibirapuitã também assegurou seu lugar na final. As expectativas estão altas para os dois grupos.

Fotos: Lorenzo Moraes