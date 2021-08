CTG Farroupilha transfere a data do primeiro evento depois do início da pandemia

O grupo seria o responsavel por animar o jantar-show neste próximo final de semana no CTG Farroupilha, em Alegrete.

Em Santiago, que seria no sábado, o Grupo Rodeio está em turnê com projeto de apresentação com grandes clássicos da música gaúcha e voltará em nova data com a banda completa e toda a sua estrutura de som e luz.

Desta forma, o jantar Show será no realizado no dia 13/9, abrindo a semana Farroupilha com a chegada da chama no CTG Farroupilha.

Os convites limitados – 160 – já estão sendo vendidos na secretaria do CTG (das 14h às 18h) e nas empresas parceiras, Casa do Gaúcho ( Andradas e Eurípedes ) e no Empório São Joaquim, no bairro Ibirapuita.

Serão apenas 160 convites e será exigido no mínimo a primeira dose da vacina, o uso de máscara e todos os protocolos sanitários como distanciamento de dois metros entre as mesas.

O cardápio será galeto, buffet de massas, polenta e acompanhamentos.

O evento será realizado no CTG Farroupilha com apoio da Prefeitura de Alegrete.

A organização do evento avaliou a posição do Governador Eduardo Leite que afirmou que a liberação de eventos está acontecendo de forma gradativa, porém, não está autorizada liberação da pista de dança.

Depois de muitas reuniões e também o governo do estado ter chamando para ele a responsabilidade do retorno de eventos , o CTG Farroupilha vai realizar o primeiro jantar-show desde o início da pandemia e o cancelamento das atividades com público.

Uma questão já definida é que haverá um cadastro junto a compra do ingresso. Na entrada do CTG e nas mesas haverá álcool em gel, além da verificação da temperatura na chegada.

O jantar seguirá as mesmas exigências dos restaurantes na hora de se servir.