CTG Honório Lemes realiza o Tchêncontro Regional da Juventude Gaúcha

O CTG Honório Lemes do Caverá vai sediar neste fim de semana o XXVIII Tchêncontro Regional de Juventude Gaúcha e o XVI Sarau Regional de Prendas, eventos promovidos pela 4ª Região Tradicionalista, e neste ano serão realizados no CTG Honório Lemes, entidade da 1ª Prenda Juvenil da 4ª RT – Luani Trindade Machado. O Tchêncontro tem como objetivo, conhecer e valorizar a história das nossas entidades, sua cultura, suas crenças, seus costumes e suas festividades artísticas, culturais e campeiras. Bem como, projetos ecológicos e sustentáveis que contribuem com a manutenção da vida no planeta Terra, através da temática “MTG, Sustentabilidade e as Novas Gerações”.

O Tchêncontro estará dividindo em dois momentos. Conforme a patroa Kellen da Costa Castilho Iung, pela manhã, teremos a explanação do Padre Pedro Navarro, sobre a Sustentabilidade Social: uma sociedade mais humana. O Padre Pedro, é Bacharel em Teologia, Licenciado em Filosofia e Pároco da Paroquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida. Na continuidade das atividade, as entidades tradicionalistas da 4ª Região Tradicionalista, dos municípios de Alegrete, Barra do Quaraí, Quaraí e Uruguaiana, realizarão apresentação dos trabalhos contando as suas histórias e os projetos sustentáveis que desenvolvem ou desenvolveram.

À noite, a partir das 22h, acontece o Sarau de Prendas, um exemplo da maneira peculiar de cultivar a tradição, e nada mais autêntico que um baile de debutantes à moda gaúcha, onde as prendas (debutantes) são apresentadas à sociedade tradicionalista pelas suas famílias e usam o traje feminino típico do nosso estado.

Ainda, no dia 20 de março, o CTG Honório Lemes oferece o Painel Cultural sobre o Entrevero Cultural de Peões e a Ciranda Cultural de Prendas, onde o Departamento Cultural da 4ª RT estará elucidando sobre as avaliações e a preparação dos peões e prendas para o concurso regional, que acontecerá no mês de junho de 2022.