CTG Nico Dorneles aposta em 2022 para superar efeitos da pandemia

Fundado em 21 de abril de 1977, por um pequeno grupo de tradicionalistas na residência de Ramão Conceição Machado, com a sede provisória no salão de Ismercial Machado, o CTG Nico Dorneles do Passo Novo, tem na nova patronagem o objetivo de recuperar os danos enfrentados em razão da pandemia.

Em dezembro, o novo Patrão Wanderlan Teodosio, tomou posse e tem como 1º capataz Marcial Dorneles Junior. Eles destacam que o trabalho em 2022 será para reestruturar a Sede que precisa de algumas reformas. O CTG tem como lema: palanque do passado esteio do futuro.

O patrão fundador foi Marcial Dorneles ao lado da esposa Mara Dorneles. O terreno da Sede foi doado por Maria Felisberta Dorneles Carneiro no mesmo ano que foi fundado.

Com 90 anos, o CTG teve vários destaques no movimento gaúcho como: prenda mirim no Estado, peão Farroupilha da 4ªRT, casal jovem da 4ª RT, mais prendada prenda da Campereada e Semana Farroupilha, também obteve destaques no Fegart e Enart, com gaitas, trovadores, interprete vocal e conjunto instrumental.

Os integrantes foram os pioneiros da 4ªRT em montar/formar um departamento jovem atuante trabalhando junto da patronagem. Também tem uma história junto a inúmeros rodeios da 4ªRT e 10ª RT – Manoel Viana e São Francisco de Assis.

Uma grande programação está sendo montada para este ano que se inicia. Assim, eles buscam recuperar o CTG que teve um grande prejuízo devido à pandemia.

No dia da posse, a nova diretoria também homenageou Maria Dorneles Carneiro, pela sua amizade, companheirismo, cuja sua mãe foi doadora do terreno onde está construídoo CTG, além de Policarpo e Elisabete Rodrigues, pela amizade e parceria junto ao CTG.