CTG Oswaldo Aranha, do Durasnal, conquista premiação na Campereada

A Invernada Mirim do CTG Oswaldo Aranha , participou no último domingo da 41º Campereada Internacional de Alegrete, onde apresentou representantes nas modalidades danças gaúchas de salão (chote e vaneira) e também nas danças tradicionais categoria mirim.

A invernada conquistou o 1º lugar em coreografia e 2º lugar nas danças tradicionais. Além do 2º Lugar dança de salão vaneira com o par Evelin e Eduardo, 2º Lugar dança de salão chote com o par Kauan e Evelin e 3º Lugar com o par Pedro e Emili.



O grupo também despediu-se de três dançarinos que estouraram a idade na categoria mirim. A invernada agradece a Evelin, Gianna e Eduardo, por todos os anos de dedicação, onde a partir de agora farão parte da invernada juvenil da entidade.

Convidamos para aqueles que desejam fazer parte das invernadas do CTG Oswaldo Aranha, que entrem em contato com a coordenação. Os ensaios são nas Terças e Quintas às 19h30.