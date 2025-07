CTG Vaqueanos da Fronteira é palco de sessão da Câmara de Vereadores em homenagem aos 65 anos da entidade

As atividades começaram com um café de chaleira na sede da entidade, reunindo o patrão Adarino Guedes de Deus, membros da patronagem e convidados.

Como forma de homenagear a data, a Câmara de Vereadores realizou sua sessão ordinária no salão do CTG. Estiveram presentes os vereadores, assessores legislativos e integrantes da entidade tradicionalista. Também participaram o vice-prefeito Luciano Belmonte, o secretário de Segurança Uilliam Almeida, além do ex-vereador e assessor do deputado federal Bibo Nunes, Itamar Rodriguez.

Durante a 36ª sessão legislativa, o presidente da Câmara, Cléo Trindade, destacou a relevância histórica do CTG Vaqueanos da Fronteira para o município. Ele afirmou que os 66 anos de atuação representam a força das tradições e o papel social da entidade para a cultura gaúcha local.

Em sua fala, o patrão Adarino Guedes de Deus agradeceu a homenagem do Legislativo e ressaltou o significado das mais de seis décadas de trabalho em prol da preservação da cultura do Rio Grande do Sul.

— Somos os verdadeiros vaqueanos, trabalhadores que carregam as experiências e vivências dessa cultura tão forte aqui em Alegrete, reconhecida no Brasil e até no exterior. Hoje, agradecemos a todos que integram e vivenciam este galpão gaúcho, que honra as tradições e as famílias, mantendo vivo o nosso legado histórico e cultural — afirmou.

A programação de aniversário do CTG Vaqueanos da Fronteira segue nos próximos dias com atividades tradicionalistas que integram a comunidade e valorizam a identidade cultural gaúcha.

Vereadores na Sessão do Vaqueanos da Fronteira

