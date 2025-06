CTG Vaqueanos da Fronteira foi palco do Sarau Regional em Alegrete

O CTG Vaqueanos da Fronteira sediou o Sarau Regional da 4º RT, com a a participação de 10 prendas. O evento promovido pelas prendas regionais da 4ª RT foi animado pelo grupo Gaitaço Tchê.

Foi um momento lindo, pensado com muito carinho com o tema literatura regional, que é o que embasa os conhecimentos das prendas para os concursos e, também, para conhecimento da história de nosso estado, disse a prenda Mariana Rohãn.

O patrão do CTG Adarino Guedes de Deus, esposa e mais a coordenadora da 4ª Região Tradicionalista, Ilva Maria Borba Goulart, receberam todas as prendas na noite da festa.

A madrinha do sarau foi a empresária e vereadora Carol Figueiredo e Valter Fantinel. -Como prenda Juvenil da Região e promotora do evento, posso dizer que foi um sonho realizado e idealizado com muito amor e carinho, pensando em cada detalhe desde o tema até a cor do vestido”.

O evento foi ainda mais do que poderiam esperar, destaca a prenda Marina dos Santos Rohãn, com casa cheia, num baile tradicional com a típica indumentária gaúcha. A noite estava fria, mas com o coração aquecido por saber que deu tudo certo e todas as prendas que por lá passaram levaram um pouquinho deste sonho consigo. Foram dias preparando o CTG para melhor receber nossa 4º RT.