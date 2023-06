Cuidado especializado que salva vidas; bebê de Erechim é transferido para Alegrete

No último domingo(4), a Unimed Alegrete apoiou a equipe da Uniair, a aeronave de transporte médico, em uma importante missão. O técnico de enfermagem Valdir Knierim e o motorista Júlio Arrussul, integrantes da equipe da Unimed, foram fundamentais no deslocamento de um recém-nascido de apenas seis dias de vida, vindo de Erechim, para receber tratamento especializado na UTI Neonatal de Alegrete, localizada na Santa Casa.

A UTI Neonatal é um serviço essencial para a saúde dos recém-nascidos, pois oferece cuidados intensivos e especializados para bebês prematuros ou com problemas de saúde graves. Em casos em que a remoção do bebê se faz necessária, o transporte adequado e seguro é fundamental para garantir a continuidade do tratamento e a saúde do paciente. Essa parceria fortalece o sistema de saúde local, permitindo que os recém-nascidos tenham acesso a tratamentos especializados, mesmo quando precisam ser transferidos de uma cidade para outra.

A UTI Neo de Alegrete, em conjunto com o suporte da Unimed Alegrete e da equipe da Uniair, reafirma seu compromisso em fornecer atendimento de excelência a todos. Essa equipe especializada e o suporte logístico essencial possibilitam que bebês em condições delicadas tenham acesso aos cuidados necessários, garantido para a redução dos riscos e aumento das chances de recuperação.