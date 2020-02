Cuidadora de idosa é sexualmente assediada enquanto trabalhava, em Alegrete

Alegretense de 23 anos foi vítima de assédio sexual, segundo registro na DP.

A jovem disse aos policiais que trabalhava em uma residência no bairro Macedo, como cuidadora de uma idosa.

Na última semana, o acusado chegou na residência, perto do meio-dia, e ligou para esposa a questionando se ela iria almoçar em casa. Como a resposta foi negativa, o homem de 35 anos agarrou a cintura da vítima que estava de costas em frente ao fogão, aquecendo o almoço para a idosa.

O acusado ainda teria ressaltado que a cuidadora seria “sua”. A mulher conseguiu se desvencilhar e foi para o quarto onde a idosa estava, na tentativa de ficar longe do homem. Porém, ele foi onde ela estava e insistiu para que a mesma conversasse com ele, o que a deixou com receio e a fez sair da casa abandonando o trabalho.

Conforme a vítima, ao perceber que ela iria sair, o acusado teria solicitado que ela não comentasse com sua esposa o ocorrido, algo que a mesma fez tão logo saiu da residência.

A cuidadora disse que a esposa do acusado a procurou em sua residência e teria dito que acreditava em sua versão.

O registro foi realizado como assédio sexual e a vítima teria solicitado representação criminal contra o acusado.