Cuidados para ter cílios naturais grandes e fortes

O alongamento de cílios não é a única opção! Cuidar dos cílios naturais pode ser trabalhoso, mas vale apena.

Uma das coisas que mais encanta as mulheres são os cílios longos e curvados, mas raramente os cílios naturais possuem essas características.

Com o passar do tempo, diversos métodos foram criados para dar esse “tchã” no olhar, como cílios postiços e alongamento de cílios. Mas fazer com que os seus cílios naturais aumentem o volume e fiquem curvados não é impossível, só é preciso paciência e cuidado. Confira abaixo algumas dicas e receitinhas caseiras para realizar esse sonho:

Vaselina

A vaselina deixa os cílios hidratados, fortes e mais alongados. Mas tem que ter muito cuidado na hora da aplicação, pois não deve cair no olho. É só pegar um pincel pequeno e macio, e ir aplicando nas pontas dos cílios.

Óleo de Rícino

Serve para fortalecer e dar volume aos cílios. Aplique um pouquinho de óleo morno nas pontas dos cílios, diariamente, antes de dormir.

Chá Verde

Prepare o chá com água quente e deixe esfriar. Aplique rente a raiz dos cílios com o auxílio de um cotonete.

Chá de Camomila

Serve para dar flexibilidade e volume aos fios.

Azeite de Oliva

Aplicar todas as noites antes de dormir ajuda a evitar a quebra dos cílios.

Vitamina E

Ideal para cuidar da pele e cabelos, é um dos nutrientes mais importantes para combater o envelhecimento da pele e o ressecamento e crescimento dos cabelos. É só limpar bem a região e com a ajuda de uma escova de máscara de cílios (limpinha) aplicar com calma e delicadeza.

Aloe Vera

A famosa babosa também pode ajudar. É só extrair o gel da planta, e aplicar com o auxílio de uma escova de máscara de cílio (bem limpa). Deve ser aplicado antes de dormir e enxaguado com água morna quando acordar.

Além disso, vale lembrar que a maquiagem deve sempre ser removida antes de dormir, a pele deve ser cuidada e os banhos quentes devem ser evitados, pois a água quente enfraquece os fios. Deve fazer o teste na pele antes para verificar alguma possível alergia.