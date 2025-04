Cuidados redobrados com a chegada dos dias gelados em Alegrete

Permanecer em ambientes fechados, com pouca circulação de ar, e abdicar de uma alimentação equilibrada pode provocar uma piora na imunidade e aumentar a transmissão de agentes infecciosos, como o da Gripe.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Alguns cuidados podem evitar o surgimento de novos casos de doenças respiratórias, que se acumulam durante essa época do ano. Por esse motivo, é importante adotar medidas preventivas desde a chegada do frio. É fundamental vestir-se e alimentar-se adequadamente, lavar as mãos com frequência, abrir as janelas e manter a vacinação em dia para fortalecer o sistema imunológico e evitar infecções.

Para não descuidar o corpo é importante proteger as extremidades com luvas, meias e cachecóis. Usar hidratantes para evitar o ressecamento da pele também é essencial, bem como vestir-se em camadas para regular a temperatura corporal. A prática de atividades físicas continua sendo recomendada, especialmente a movimentação dos dedos, braços e pernas, para evitar o arrefecimento do corpo.

Além disso uma alimentação adequada é fundamental para manter o sistema imunológico ativo. Nessas datas e períodos, comidas típicas como sopa, mocotó e outras, começam a já fazer parte das mesas dos alegretenses para esquentar o “corpo”.