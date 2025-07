Cuidar da alma e do corpo: seminário reúne benzedores em Alegrete

Share on Email

O evento iniciou às 8h30min e conta com coordenação da psicóloga Nádia Miletto, que atua na rede municipal de saúde.

O seminário tem como objetivo fortalecer e integrar as práticas de benzedura ao sistema de saúde, além de promover oficinas para ensinar a prática. A Secretária de Saúde, Heili Temp, afirmou que as práticas de benzedura e outras abordagens holísticas não estão mais dissociadas das terapias medicamentosas.

Estão presentes no evento o Secretário de Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fernando Lucas, e o Secretário de Administração, Sérgio Prates. Fernando Lucas destacou a importância do cuidado com a alma e o espírito, afirmando que essas práticas contribuem para a saúde integral das pessoas.

O presidente do PL em Alegrete, Alexandre Machado, também participou do seminário. Ele informou que o diretório do partido foi disponibilizado para a realização de benzeduras.

O evento conta com a presença da escritora Elma Sant’Ana e da benzedeira de Porto Alegre, Heloiza Rollo Ferreira. Durante o seminário, benzedores e benzedeiras de Alegrete realizarão atendimentos utilizando rezas, ervas medicinais e brasas. Também haverá uma oficina para ensinar a benzer.

A iniciativa visa integrar práticas integrativas de saúde às Estratégias de Saúde da Família (ESFs) de Alegrete. Segundo os organizadores, a benzedura é uma prática centenária presente em várias regiões do Brasil, com função de cuidado físico, emocional e espiritual, além de preservar a cultura popular. O seminário é aberto à comunidade.