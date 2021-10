“Cuido do banheiro e das plantas como se fossem da minha casa”, diz zeladora do Parque dos Patinhos

Uma das pessoas que falou com a reportagem foi o policial militar – sargento Matos – que frequenta o local para realizar suas atividades físicas. Ele destacou a atenção que a servidora pública Silvia Menezes de 54 anos tem com o banheiro e as plantas do Parque.

Silvia Menezes está há 11 anos na zeladoria, durante 8 trabalhou no setor que é da limpeza das vias públicas, em decorrência de um problema no ombro, foi para os banheiros e passou por todos, descreve.

Mas, nestes últimos meses, ela cuida do banheiro da Praça dos Patinhos. Porém, muito mais do que fazer a higienização, Silvia cuida do local como se fosse a sua casa. Além do banheiro, passou a cultivar algumas flores. Os canteiros são diariamente regados e a atenção sempre é voltada para alguns desavisados que provocam vandalismo. A funcionária disse que, se ela percebe algo, chama atenção para que o Parque, um dos pontos mais movimentados, principalmente em finais de semana, esteja sempre belo para receber as famílias alegretenses.

Ao saber que ela é elogiada pelos frequentadores, Silvia, sem titubear disse que gosta muito do que faz. “Desde pequena minha mãe sempre ensinou o valor de tudo, principalmente o respeito. Com oito anos, comecei a trabalhar como babá para ajudar em casa. Eu gosto de tudo ajeitado e como meus colegas são parceiros, não se limitam também, fica muito mais fácil. Além das doações de pessoas que gostam daqui e trazem plantas o trabalho é plantar e cuidar. Não tenho palavras para agradecer as pessoas que nos auxiliam. Eu gosto de plantas e faço com amor”- citou.

Em relação ao banheiro, Silvia pontua que a organização e a limpeza é para toda comunidade. Acrescenta que o “seu” banheiro sempre vai estar limpinho para que todos possam usar, a família toda. “Eu faço meu trabalho com prazer e o tempo que sobra, dedico aos canteiros, às flores e outros detalhes. Espero que quando eu me aposentar ou “partir” fique a recordação – foi a Silvia que plantou essa árvore. Vou deixar algo bom e positivo – encerra.

Atenta a tudo, Silvia também lembrou do dia em que salvou uma tartaruga que estava presa no letreiro. O espaço é público, mas sempre que há amor e cuidado se torna ainda mais aconchegante para todos os frequentadores. Então, fica o lindo exemplo dessa servidora e o pedido para que todos os frequentadores cuidem das plantas, sem o vandalismo e destruição que já foram registrados em alguns momentos, o que é lamentável.