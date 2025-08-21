Cult Cinema foi palco de encontro com especialistas em Atendimento Edudacional Especializado

Na manhã de quarta-feira (20), nas dependências do Cult Cinemas, ocorreu o primeiro encontro dos especialistas do AEE da rede municipal- Atendimento Educacional Especializado. A atividade foi composta por uma roda de conversa com os profissionais da educação e com especialistas que atuam em diversos segmentos da área.

No primeiro horário, ocorreu a primeira reunião entre os próprios profissionais que atuam nas escolas do Município com a especialidade do AEE. Logo após, a especialista em autismo, Rosa Costa, falou um pouco sobre a inclusão dos autistas no meio escolar e abordou a temática: “também seremos adultos, o autismo além da infância”. Além disso, os professores puderam compartilhar seus conhecimentos e retirar algumas dúvidas sobre a temática.

Logo após, os diretores da escola musical Ibaldo, falaram um pouco sobre o tema: o poder da música. Na conversa, foram abordados formas de comunicação e a importância dessa temática no meio escolar e o desenvolvimento dessa didática no mundo contemporâneo.

Josie Pilar, diretora do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado, reforçou a importância dessa atividade e do incentivo que a Prefeitura de Alegrete vem realizando nessa causa tão nobre no Município.” A administração municipal vem se tornando referência nesse quesito de inclusão e acessibilidade, com muito comprometimento e empenho na solução desse tema”, finalizou a servidora pública.

No período de tarde, mais atividades alusiva a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Será passado um filme que não foi divulgado pelos coordenadores afim de aproximar os profissionais ainda mais da causa.