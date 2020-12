Curada de um câncer, aposentada de 72 anos entra na UFSM: ‘o que espero é mais conhecimento’

“É uma realização pessoal. O que eu espero é mais conhecimento. [A graduação] não é para trabalho, já que vou estar com 75 anos quando me formar”, afirma Edicleia, ao G1 .

Fã de literatura e escritora de poesias, a mais nova estudante não teve dificuldade em escolher o curso. “tenho parentes na área de Letras, professores, então esse lado que mais me atrai”, afirma.

Logo, Edicleia se casou e passou a trabalhar para ajudar no sustento da família. Teve uma empresa de alimentação e trabalhou na Câmara de Vereadores e na Prefeitura de Santa Maria.

“Na família da minha avó as mulheres tiveram bem pouca oportunidade de estudar porque era meio que entendido que deveria se casar assim que possível e sair de casa, ou trabalhar”, diz a neta Alice.

Neta comemorou conquista da avó com postagem no Twitter. — Foto: Reprodução redes sociais

Ela havia concluído o EJA em 2013, e chegou a tentar o vestibular alguns anos depois, mas não passou. Se inscreveu de novo e para a preparação, contou com a ajuda da neta, que lhe ajudava com dicas de redação.

A família fez uma surpresa para contar a Edicleia que ela havia passado, e em segundo lugar na admissão geral do vestibular. “Ela nem acreditou que tinha passado, achou que tinha sido um engano começou a chorar”, relata a neta.

Foi durante a comemoração que a vestibulanda tirou a foto que ganhou as redes sociais. “Quis compartilhar porque realmente tinha sido uma notícia muito boa”, afirma Alice.

“Ela fala que se arrepende de ter casado nova, de não ter completado os estudos. Se pudesse voltar no tempo, ela teria estudado”, diz.

Já inscrita no curso e se preparando para a aula inaugural, na próxima sexta-feira (4), Edicleia está animada com a graduação. O ano letivo de fato começa só no ano que vem. Para quem, assim como ela, já esta na terceira idade e pensa em ingressar em um curso universitária, a dica da estudante é: “Nunca é tarde para realizar um sonho da vida da gente. Sempre é tempo”, conclui.

Fonte: G1