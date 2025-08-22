O ato contou com a presença do prefeito Jesse Trindade, do vice-prefeito Luciano Belmonte, do secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Uiliam Rodolfo Almeida, e do coordenador da Acadepol, Wilson Klippel Júnior — instituição responsável por ministrar o curso —, além de servidores públicos municipais, estaduais e federais.

O evento iniciou com a leitura do protocolo, resgatando a trajetória da Guarda Municipal e sua importância para a comunidade alegretense ao longo dos anos. Na sequência, o coordenador da Acadepol destacou que o curso terá repercussão em nível estadual, uma vez que outros municípios devem adotar o mesmo modelo de formação aplicado em Alegrete.

“Serão 1.286 horas de aulas teóricas e práticas para os novos servidores. Temos convicção de que esse trabalho vai capacitar e preparar os guardas municipais de Alegrete”, afirmou Wilson Klippel Júnior.

O secretário Uiliam ressaltou o comprometimento da pasta e afirmou que o esforço atual resultará em benefícios futuros: “Nossa segurança é inegociável”, concluiu.

Já o prefeito Jesse Trindade reforçou a importância da ampliação do efetivo e assegurou que Alegrete terá servidores bem preparados para atuar em prol da população.

Encerrando a cerimônia, foram entregues os kits de ensino aos quinze novos guardas municipais. Eles passarão por meses de aprendizado, unindo teoria e prática, que servirão de base para o trabalho em diferentes setores da sociedade alegretense.