“Curso da Guarda Municipal de Alegrete deve servir de referência para o RS”, diz instrutor da Acadepol

Na manhã desta sexta-feira (22), no Salão Azul do Centro Administrativo de Alegrete, foi realizada a cerimônia de abertura do curso de formação dos novos guardas municipais.

22 de agosto de 2025 Renan Irizaga Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

O ato contou com a presença do prefeito Jesse Trindade, do vice-prefeito Luciano Belmonte, do secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Uiliam Rodolfo Almeida, e do coordenador da Acadepol, Wilson Klippel Júnior — instituição responsável por ministrar o curso —, além de servidores públicos municipais, estaduais e federais.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O evento iniciou com a leitura do protocolo, resgatando a trajetória da Guarda Municipal e sua importância para a comunidade alegretense ao longo dos anos. Na sequência, o coordenador da Acadepol destacou que o curso terá repercussão em nível estadual, uma vez que outros municípios devem adotar o mesmo modelo de formação aplicado em Alegrete.

“Serão 1.286 horas de aulas teóricas e práticas para os novos servidores. Temos convicção de que esse trabalho vai capacitar e preparar os guardas municipais de Alegrete”, afirmou Wilson Klippel Júnior.

O secretário Uiliam ressaltou o comprometimento da pasta e afirmou que o esforço atual resultará em benefícios futuros: “Nossa segurança é inegociável”, concluiu.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Já o prefeito Jesse Trindade reforçou a importância da ampliação do efetivo e assegurou que Alegrete terá servidores bem preparados para atuar em prol da população.

Encerrando a cerimônia, foram entregues os kits de ensino aos quinze novos guardas municipais. Eles passarão por meses de aprendizado, unindo teoria e prática, que servirão de base para o trabalho em diferentes setores da sociedade alegretense.

PAT no Telegram ? Sim. Clique AQUI e receba os alertas de notícias em nosso grupo exclusivo! É de graça.
Se inscrever
Notificar de
guest
0 Comentários
Mais antigas
O mais novo Mais Votados
Comentários em linha
Exibir todos os comentários